Spartak želi Evropu, veliki potpis u Subotici!

Mile Savković, nekadašnji igrač FK Spartak Ždrepčeva Krv posle dve godine se vratio u plavo-bele redove. Predsednik Nikola Simović sklopio je dogovor sa Savkovićem koji je potpisao vernost klubu do kraja 2021 godine. Predsednik kluba je najavio da će klub u narednoj sezoni pokušati da napravi iskorak i ponovo izbori plasman u Evropsko takmičenje. Za takve ambicije dolazak Savkovića će predstavlja veliko pojačanje za ovu mladu ekipu, kojoj će iskustvo pojedinaca puno značiti.