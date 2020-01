Spartak krenuo sa 42 igrača!

Ono što je veoma zanimljivo jeste da u ovom trenutku trener Vladimir Gaćinović ima 42 igrača na raspolaganju.



"Pripreme krećemo sa 42 igrača, dugo sam trener, ali to još nisam imao u svojoj karijeri. Navikao sam na takve stvari, moraćemo da redukujemo spisak na tridesetak pre odlaska u Antaliju na pripreme. Do odlaska u Tursku odigraćemo dve prijateljske utakmice protiv TSC 18. janura i protiv Vojvodine 22. januara. U Antaliji ćemo igrati sa ruskim i ukrajinskim prvoligašima i tu ćemo dobiti pravu sliku gde se nalazimo i na kom smo nivou. Moramo da se trudimo da ispunimo zahteve i ciljeve Spartaka. Sada smo u procesu stvaranje ekipe koja bi trebala da ponovi rezultate od pre godinu ipo dana, da bude u vrhu srpskog fudbala i igra neka evropska takmičenja. Sa strategijom koju Spartak ima, mislim da je to moguće", rekao je Vladimir Gaćinović.







Na spisku su:





Dubljanić Mišo, Dokić Ivan, Ostojić Miloš, Dunđerski David, Tekijaški Nemanja, Jović Filip, Otašević Vladimir, Damjanović Filip, Ivančević Mihajlo, Rakić Slađan, Milutinović Mihajlo, Milošević Stefan, Urošević Aleksa, Vidaković Vladan, Jočić Branimir, Marčić Milan, Srećković Nikola, Gojkov Damjan, Carneiro Leal Andre, Yamamoto Sho, Shimura Noboru, Denković Stefan, Milić Andrija, Tufegdzić Lazar, Lazić Jovan, Baić Mihajlo, Šormaz Stefan, Tripković Nikola, Bijelović Luka, Lučić Milan.



Iz omladinske škole su se priključili: Vidović Aleksandar 2001, Molnar Viktor 2001, Žiža Nemanja 2001, Jančić Luka 2002, Đurasović Aleksa 2002, Miodragović Ilija 2003 i Hrstić Srđan 2003.



Spartak Ždrepčeva krv je takođe krenuo u novu sezonu.