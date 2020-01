Spartak doveo tri pojačanja, dva iz Partizana!

Na zvaničnom sajtu Spartaka iz Subotice možete videti dva nova pojačanja tog kluba. To su Milan Milanović i Nikša Vujanović. Milanović je štoper, 1995. je godište i igrao je u omladincima Crvene zvezde, u Slobodi iz Užica, Javoru, Zlatiboru i Novom Pazaru.



Nikša Vujanović je do sada igrao u Partizanu, igra na poziciji desnog krila, a 2001. je godište. Igra i za omladinsku selekciju Crne Gore.



"Nikša je 2001 godište igra na poziciji desnog bočnog napadača. Svojim utakmicama u omladinskoj školi Partizana i reprezentaciji Crne Gore privukao je našu pažnju. Volimo da dovodimo mlade i neafirmisane igrače koji će kroz ovaj klub steći svoje ime. Mislim da se radi o igraču koji će puno pokazati u srpskom fudbalu", rekao je Ljubiša Dunđerski.



Nije to sve, u klub stiže još jedan iz Partizana, u pitanju je Strahinja Jovanović (20).



Jovanović je potpisao ugovor na tri i po godine sa Spartakom, u pitanju je levokrilni napadač koji je prvi deo sezone proveo u Proleteru iz Novog Sada.