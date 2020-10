Španci zatekli Miloševića na planini, a onda su pokuljale emocije...

Španska Osasuna slavi 100. rođendan kluba, a tim povodom su se ne samo ovaj klub, nego i tamošnji mediji setili fudbalera koji su obeležili deo bogate istorije kluba iz Pamplone.





Veliku pažnju, s tim u vezi, izazvao je tekst i intervju sa Miloševićem koji je objavio španski '' Diario de Navarra ''.





U nastavku prenosimo najzanimljivije detalje njihovog razgovora sa Miloševićem.





''Na drugom kraju telefona se čuje glas koji se prekida. 'Alo, alo, ponovite'. Ali komunikacija nije moguća. Ispitanik se odmara u planinskom gradu nadomak Beograda, gde je pokrivenost slaba. Pozivi se ponavljaju, sve dok konačno nije moguć željeni razgovor.







Savo Milošević, živa legenda Osasune, oduševljen je svaki put kada ga zamole da govori o svojoj voljenoj Osasuni. Njegov govor dubokim glasom, i uzbuđen i oduševljen, naježio bi bilo kog navijača ovog kluba. Savo je nedavno napustio klupu istorijskog Partizana u svom gradu da predahne i razmisli o svojoj budućnosti.





- Kako si Savo? Dugo se nismo čuli.





- Dobro je, odmaram se ovde. Kakvo iznenađenje!





- Zovemo vas jer Osasuna ove subote slavi 100 godina i kako da se ne setimo takvog igrača.







- Hvala vam mnogo. To je sutrašnja subota? Nešto sam pročitao, ali iskreno, nisam uspeo da zapamtim tačan datum. Koliko sam ljubavi osećam prema tom gradu i klubu, a uvek sam osećao da mi se vraća istom merom.



Šta za tebe znači Osasuna?



- To su bile najbolje godine mog života i fudbala. Imao sam uspeha sa reprezentacijom, bio najbolji strelac nacionalnog tima, ali to su samo rezultati. Ja ovde pričam o načinu života, uživanju, neverovatnim navijačima koji su nas podržavali 24 sata dnevno… Taj odnos sa njima je nešto zaista posebno. To je identitet Osasune.





Imali smo sreće da iskusimo te istorijske rezultate, jer je to nešto što je Osasuna zaslužila posle mnogo godina. To je ono što me najviše raduje. Ovaj klub je poseban kao i navijači, i veoma sam srećan što sam igrao za ovaj tim.





- Šta govoriš prijateljima i zemljacima o životu u Osasuni?



- Španci su generalno poput Srba, vole vas dok ne izgubite, a onda žele da vas ubiju - šalim se. Ali u Osasuni nije bilo tako, i upravo o tome uvek pričam prijateljima. Neki od njih su me posećivali dok sam nastupao za ovaj klub i mogli su da se uvere o čemu pričam.



- Koje utakmice pamtiš?



- Pobedu od 2:0 protiv Valensije. Ostvarili smo uspeh protiv veoma kvalitetnog tima i zauzeli četvrtu poziciju. Sećam se i meča protiv Reala u Madridu, kad sam odigrao veoma dobro, ali nije to toliko bitno. Za ovaj klub i grad me vežu neke druge, mnogo važnije uspomene.



- Šta trenutno radiš?



- Napustio sam klupu Partizana pre nešto više od mesec dana i sad odmaram. Razmišljam da se vratim trenerskom poslu, ali želim da radim izvan Srbije.



- Kada planiraš da posetiš Pamplonu?



- Moram da dođem, ali trenutno ne mogu da uđem u Španiju zbog situacije sa koronavirusom. Planiram da to bude sledeće godine.



- Šta bi poručio navijačima Osasuna za 100. rođendan kluba?



- Pre svega, želim da navijačima, igračima, menadžmentu i svima zaposlenima u klubu čestitam vek postojanja, što nije mala stvar. To je privilegija koju nema baš mnogo klubova u Evropi. Volim Osasunu i uvek će biti u mom srcu dok god sam živ''.



