Sledi Partizanov "najbitniji duel u Evrokupu"

Crno-beli gostuju Burgu u okviru Evrokupa, biće to pravi test za crno-bele koji su nakon odličnog početka sa Filipovskim u stagnaciji, ali očekuje se novo podizanje forme.



Da li je utakmica protiv Burga pravo vreme za to?



"Ovo je do sada najbitniji duel u Evrokupu. Znamo da je važna utakmica i daćemo sve od sebe. Potrošili smo mnogo energije na prošloj utakmici u ABA ligi protiv Mege i pre svega se nadam da ćemo imati dobro putovanje, jer je put jako težak. Burg ima odličnog trenera koji više godina radi tamo, igrači se dobro poznaju i znaju da se izvuku iz situacije koje su naizgled problematične. Dobra su ekipa i za mene nisu iznenađenje", rekao je Filipovski.



Svoje viđenje utakmice imao je i Rašon Tomas.



"Iako smo se već plasirali u narednu fazu takmičenja, želimo da osiguramo što bolju poziciju na tabeli. Idemo na gostovanje u Francusku sa željom i namerom da pobedimo", poručio je Tomas.





Crno-beli su uspeli da se plasiraju u Top 16, sledi borba za što bolju poziciju.







Utakmica je u utorak od 20:45.