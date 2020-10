Slažete li se da je ovo najbolje što Srbija ima?

Fudbaleri Srbije sutra od 20.45 igraju protiv Norveške meč baraža za plasman na Evropsko prvenstvo.





"Mislim da nema favorita, možemo da govorimo o nekim prednostima, tipa da Norveška igra na domaćem terenu, pa ako je to neka prednost, onda... Svi tražimo neke prednosti, skautirali smo maksimalno Norvešku i sve što mogu da kažem je da ćemo se potruditi da vodimo igru na način na koji nama to odgovara", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare u Oslu.



Novinare u Oslu je zanimalo da li je zadovoljan ekipom koja mu je na raspolaganju, obzirom na moguće povrede ili odsustva pojedinih igrača.



"Imamo malih problema, ali ovo što je sada u Oslu to je najbolje i najkvalitetnije što Srbija ima", rekao je Tumbaković.



Tumbaković je dobio i jedno interesantno pitanje - da li bi voleo da ima u timu Aleksandra Mitrovića ili Erlinga Halanda.



"Naravno, više Mitrovića... A ne bi loše bilo ni da imam obojicu", rekao je srpski selektor.













Norvežani su primetili da se navodno u srpskim medijima pominje da ima negativne energije u ekipi Srbije.



"Nije baš tako kako ste rekli, samo pojedini mediji to drugačije komentarišu, inače imamo sjajnu atmosferu unutar ekipe", rekao je Tumbaković.



Defanzivac Nikola Milenković rekao je da Norveška ima sjajne pojedince i da će srpski tim učiniti sve da neutrališe vrline rivala.



"Skautirali smo dobro tim Norveške, videli smo njihove vrline i mane, pokušaćemo da neutrališemo te vrline i utakmicu vodimo u našu korist", rekao je Milenković.



"Norveška ima sjajne pojedince kao što je Haland, ali mi njih posmatramo, pre svega, kao celinu. Naravno da ćemo sve da učinimo da zaustavimo njihov napad, ponavljam dobro smo ih skautirali i nadam se da ćemo svi biti na visini zadatka", dodao je on.



Domaći izveštači smatraju da je napad Norveške bolji deo tima od odbrane Srbije.



"Neka tako misle, na nama je da damo sve od sebe i demantujemo ih", zaključio je Milenković.