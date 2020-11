Slavoljub Đorđević posle pobede: ''Mi smo se temeljno spremali za ovu utakmicu''

Fudbaleri Radnika pobedili su u Nišu Radnički sa 1:0, u utakmici 14. kola Super lige.





"Odigrali smo jako tešku utakmicu. Radnički je izuzetno kvalitetna ekipa, koja će na kraju sigurno biti u vrhu tabele i malo ko će uspeti da pobedi ovde u Nišu. Mi smo se temeljno pripremali za ovu utakmicu. Znali smo šta Radnički najbolje radi i to smo osujetili. Bili smo strpljivi i disciplinovani, čekali smo šansu i sačekali je", rekao je Đorđević.



"Nama ova tri boda mnogo znače, u teškoj smo situaciji, a ovakve pobede mogu ekipama kao što je naša da preokrenu sezonu", ocenio je trener Radnika.



On je poželeo treneru Radničkog Milanu Đuričiću da se što pre oporavi od korona virusa.



Pomoćni trener Radničkog Zumbul Mahalbašić rekao je da je ekipa doživela težak poraz, ali da nema šta da zameri svojim igračima.





"Radnik se opredelio za dobar blok i defanzivu i to im se na kraju isplatilo. Mi smo imali veliku inicijativu tokom celog meča, stvorili smo puno šansi, ali prosto nismo imali sreće. Oni su iskoristili tu situaciju iz 17. minuta i na kraju sačuvali rezultat", naveo je on.



Mahalbašić je dodao da se osetilo odsustvo trenera Đuričića i čestitao Radniku na pobedi.



"Mi sada imamo dve sedmice da se spremimo i potom krenemo da vraćamo Radnički u vrh tabele, gde mu je i mesto", rekao je on.





Posle 14 kola Radnički je deveti na tabeli sa 21 bodom, a Radnik zauzima 13. mesto sa 17 bodova.



