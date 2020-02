Slavljenik Natho o Tošićevom golu: "Moj je lepši, ali reći ću da je njegov! Imam samo jednu želju..."

Partizan je porazio Radnik u Humskoj sa ubedljivih 3:0, a "arhitekta" trijumfa "crno-belih" bio je Birbas Natho.



Izraelac je sa dva pogotka bio ključni igrač ekipe Sava Miloševića.



"Možda nismo igrali onako kako se od nas očekuje, ali ni njima nismo dozvolili da šutnu na naš gol. Imali su jedan šut za čitavu utakmicu. Nije lako posle dvomesečne pauze odmah odigrati utakmicu na takmičarskom nivou, ali mi smo odradili naš posao, uzeli smo tri boda i njih smo zaustavili", smatra iskusni vezista u intervjuu za klupski sajt.



Natho je postigao prelep pogodak iz slobodnog udarca.



"Za mene je svaki gol podjednako važan, posebno kada vodimo 1:0, pa moramo da postignemo drugi gol da bi se ekipa osećala relaksiranije. Daj Bože da čitav život i karijeru moram da biram koji golovi su mi najlepši kada pobeđujemo sa 3:0", nada se Natho.



Sjajan gol je postigao i Zoran Tošić, njegov veliki prijatelj.



"Ako hoćete iskreno, moj gol je lepši. Ali, ja toliko volim Bambija da ću reći njegov", uz osmeh će Izraelac iza kojeg su veoma bitne pripreme sa Partizanom.



"To je veoma važno za mene. Tokom jesenje sezone sam se uklapao, pokušavao da što pre uđem u takmičarsku formu i prilagodim se ekipi. Sada mnogo bolje poznajem svoje drugove, stalno smo zajedno, prošli smo i pripreme mesec dana i siguran sam da ću sada biti mnogo bolji nego što sam bio", veruje Natho koji se potom osvrnuo i na saradnju sa Tošićem sa kojim je igrao u CSKA iz Moskve.



"U svakom momentu na terenu znam šta Bambi misli, gde će da krene i kako će da šutne. To važi i obrnuto, što nam obojici mnogo pomaže tokom igre. Zato sam i došao u Partizan da zajedno sa njim i momcima podignemo trofej i napravimo mnogo lepih momenata za naše navijače. Pored pojedinačnog uspeha kroz golove važan je timski uspeh kako bismo zajedno došli do titule", kazao je fudbaler Partizana.



Natho je danas napunio 32 godine, a ima samo jednu želju.



"Zdravlje za mene i porodicu, a sve ostalo je bonus."