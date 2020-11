SL - Subotičani prebrodili ivanjičku maglu, Mačva nemoćna u Surdulici

Spartak iz Subotice je uspeo da slavi na gostovanju Javoru sa ubedljivih 1:3.



Nije izgledalo da će biti tako, pošto je Javor krunisao terensku nadmoć i u 13. minutu preko Ilića stigao do prednosti.



Javor je bio bolji rival sve do 29. minuta kada je Dujmović uspeo da izjednači rezultat na 1:1, a u 38. minutu potpuni preokret, Spartak je stigao do prednosti iz kaznenog udarca pošto je Milošević pogodio.



Do kraja prvog poluvremena još jedan gol u mreži Ivanjičana, Otašević je pogrešio i Spartak nije imao previše težak posao, Vidaković je bio strelac u 41. minutu utakmice.



U duelu Mladosti i Čukaričkog nije bilo pobednika - 1:1.



Gosti su poveli preko Ndiajea u 50. minutu utakmice, ali je pred kraj, u 82. minutu, Bojović izjednačio na 1:1.



Radnik iz Surdulice je stigao do nove pobede u domaćem šampionatu pošto je savladao Mačvu na svom terenu ubedljivo sa 3:0.



Strelci za domaćina su bili Makarić iz penala, Mitošević u 45. minutu i Pavlov u 62. minutu utakmice.