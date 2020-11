Škoti su u prednosti zbog ovih ''sitnica''!?

Utakmica Srbije i Škotske, za plasman na Evropsko prvenstvo, igra se u četvrtak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.





"Veoma važan duel. Igram za reprezentaciju skoro 15 godina i mislim da nije bilo veće utakmice od ove. Jedan meč, biće veoma teško, ali rekao bih da neke sitnice idu nama u prilog - nema domaćih navijača, jedan je duel, a dobro smo igrali u Ligi nacija", rekao je Nejsmit, preneo je Skaj.







"Mi smo u seriji dobrih igara i dobrih rezultata, igrači su usvojili ono što selektor očekuje i vrlo sam optimističan, ali to je veoma dobra ekipa", naveo je napadač Hartsa.





Škotska će pokušati da se plasira na veliki turnir prvi put od Svetskog prvenstva 1998. godine.Škoti nisu izgubili osam poslednjih utakmica.



Bivši selektor Škotske Aleks Mekliš saradjivao je svojevremeno sa srpskim reprezentativcem Sergejom Milinković-Savićem u Genku.

"Teška utakmica, to nije jedna od onih u kojoj možeš da kažeš da ćemo sigurno pobediti. Svi moramo da budemo optimisti i da kažemo da je ovo - sad ili nikad, iako to nije slučaj, pošto su prethodnih nedelja vidjene odlične naznake i sjajan rezultat protiv Češke", naveo je on.





"Ali, radi se o čvrstom timu i tamo je teško igrati, iako neće biti navijača. To je svakako teška utakmica. Imaju momke poput Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković-Savića, mladog igrača sa kojim sam radio u Genku. On je u životnoj formi, to su veoma opasni igrači", dodao je Mekliš.



