Skoro pa savršenih godinu dana Bojana Ostojića

Pre tačno godinu i jedan dan, Partizan je osvojio četvrti uzastopni Kup Srbije, možda i najslađi - pobedom nad "večitim" rivalom, Crvenom zvezdom i to na njenom stadionu. Strelac jedinog gola bio je Bojan Ostojić, u 14. minutu.







Mnogi su tada u svojim izveštajima podvukli da se tim golom na najlepši mogući način oprostio od crno-belog dresa, pošto je bilo izvesno da će napustiti klub.



Ipak, Ostojić je produžio ugovor, i godinu dana kasnije, može da podvuče crtu i da bude veoma, veoma zadovoljan.



Partizan je posle te pobede nad Zvezdom, stigao do grupne faze Lige Evrope, Ostojić je igrao i protiv Mančester Junajteda na Old Trafordu, a može se reći i da je kao "kompanjon" pogurao još jednog mladog štopera ka prvom transferu karijere. Nakon Nikole Milenkovića, koga je "poslao" u Fiorentinu za pet, sada je pomogao i Strahinji Pavloviću da za duplo više ode u Monako, podseća Žurnal.



Na sve to, treba istaći da u "večitim" derbijima ima skor 4-4-1, odnosno doživeo je samo jedan poraz (u onom drugom, nije igrao kada je Zvezda aprila 2018. slavila sa 2:1).



Ne treba da podsećamo da je Ostojić u Partizan stigao besplatno, i to u 32. godini, pošto mu je istekao ugovor sa Čukaričkim.





Ove sezone, i u svojoj 36. godini, odigrao je 33 utakmice za Partizan, ukupno 2.959 minuta i ima cilj da predvodi crno-bele do novog pehara u Kupu Srbije.







Zaključak, od prošlog do ovog 24. maja, prošlo je gotovo pa savršenih godinu dana, pokvario ih je AZ Alkmar one noći kada je Partizan bio na korak od proleća u Evropi, ali i činjenica da su crno-beli ispali iz trke za titulu...