Legendarni fudbaler Dejan ''Rambo'' Petković , koji je punu afirmaciju stekao u Zvezdi, a onda u Brazilu ostvario karijeru kao nijedan drugi fudbaler sa ovih prostora, i posle okončanja karijere je ostao da živi u toj južnoameričkoj zemlji.





Tamo je i sada, tokom pandemije koronavirusa, odakle je govorio za klupski sajt Crvene zvezde i najavio dolazak na ''Marakanu'' po završetku aktuelne situacije.



''Zvezda se posle derbija, koji ipak nije bio na nivou kvaliteta obe ekipe, vratila sa dve pobede i sada je najbitnije održavati kondiciju da bi, kada se vrate normalnim treninzima, bez obzira da li će se prvenstva nastaviti ili ne, dolaze druga takmičenja poput kvalifikacija za Evropu i treba se spremiti i za sledeću sezonu koja je pred nama.







Kada sam se bavio fudbalom i kada su bili veoma teški treninzi uvek sam govorio kondicionim trenerima da ne mogu da me teraju u toj meri koliko ja mogu da izdržim. Znam da im nije lako, ali bolje im je da treniraju jer su tako aktivni.







Ja ću verovatno početkom septembra doći u Srbiju i iskoristiću tu priliku da pogledam Zvezdinu utakicu i pružim podršku našim fudbalerima'', izjavio je Petković.



Upoznat je sa situacijom u Srbiji, a ono što ga je obradovalo u svemu ovome jeste humani gest Zvezdinih fudbalera, koji su donirali određena sredstva za nabavku neophodne medicinske opreme.

-

-



''To je ono što fudbaleri i treba da rade – da budu primer drugima. Odličan primer i gest. Fudbal u suštini, kao najvažnija sporedna stvar na svetu, treba da bude ogledalo. Kada neko ko želi da počne da se bavi fudbalom pogelda šta i kako se ponaša njegov idol, sigurno da to ima velikog uticaja na one koji tek kreću sa poimanjem fudbala.







Kada neko, kao što su uradili fudbaleri Zvezde, naprave, van fudbala, sjajan gest, treba im se zahvaliti pružiti ruku i reći svaka čast. To nije dužnost, to je dobra volja i nije lako. Sjajni su primeri kao što je Zvezda, Novak Đoković, to sam sve saznao skoro, i ja im se zahvaljujem na tome'', naglasio je Petković.