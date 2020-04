Sjajan gest Crvene zvezde, veliki poklon za sve medicinske radnike!

Fudbalski klub Crvena zvezda odlučio je da sve medicinske radnike iz Kovid bolnica u Srbiji nagradi besplatnim sezonskim ulaznicama za narednu takmičarsku godinu.



Kako se navodi u saopštenju "crveno-belih", to je samo mali znak pažnje za sve što su učinili za državu i srpski narod za vreme pandemije koronavirusa.



"Kapa dole, naklon do poda i neizmerna zahvalnost za sve medicinare u Srbiji, jer su oni heroji današnjice. Njihova stručnost, požrtvovanje u toku pandemije korona virusa teško da mogu rečima da se opišu a posebno da se nagrade. Nisu marili za sebe, radeći do poslednjeg atoma snage, na stotine ih se i samo zarazilo, neki su i život dali", ističu iz Zvezde.



"Svaka Kovid bolnica dobiće dopis sa tačnom procedurom za prijavljivanje zaposlenih koji žele besplatnu sezonsku propusnicu", navode iz srpskog šampiona.



Crvena zvezda će naknadno obavestiti sve zainteresovane medicinske radnike kada će početi izdavanje sezonskih ulaznica, a Servis za članstvo će odvojiti i poseban telefonski broj preko koga će medicinski radnici moći da se informišu o proceduri izdavanja sezonske ulaznice.



"Prema Statutu kluba, sezonska karta može biti izdata samo članovima kluba. Zdravstveni radnici koji se već nalaze u bazi članstva imaće prednost u ovoj akciji. Zvezda ima odličnu saradnju sa Ministarstvom zdravlja i medicinskim ustanovama. Prošle godine smo donirali 100.000 evra Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. Zajedno sa našim ekskluzivnim beting partnerom, kompanijom 'Mocart', donirali smo najmoderniji ultrazvučni aparat Dečjoj klinici za hirurgiju i ortopediju u Nišu, a u ovo vreme pandemije doniran je novac za kupovinu respiratora, dok je Infektivnoj klinici pre nekoliko dana donirano 4.000 testova za korona virus", kažu u Zvezdi.



Takođe, iz Zvezde podsećaju da je klub u okviru proslave 75. rođendana i posle prekida šampionata nastavio prodaju ulaznica za prvi naredni meč koji će se odigrati uz prisustvo publike, a čiji će prihod ići u humanitarne svrhe Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj i Manastiru Cerenska reka na Kosovu i Metohiji.



"Aplauz Srbije svako veče u 20 časova simboličan je znak pažnje za naše heroje. Zvezda sem aplauza i beskonačne podrške i na ovaj način želi da se zahvali srpskim medicinarima za sve ono što pružaju svakodnevno lečeći stanovništvo i spašavajući živote", zaključuje se u saopštenju.