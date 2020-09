Široki je grešio, oštećeni i Zlatibor i Partizan!

Posmatrač suđenja FSS-a Zdravko Jokić je u analizi suđenja naveo da je Široki oštetio i jedan i drugi tim.



Prva situacija kada je oštećen Partizan, tada je Bojan Matić postigao gol, ali je on poništen zbog ofsajda.



"Bitniji je momenat upućivanja lopte, u momentu kada je lopta bila upućena, pomoćni sudija je bio prebrz u odluci", rekao je Jokić.



Potom i o situaciji u kojoj je oštećen Zlatibor.



"Lopta je prošla prvog igrača Zlatibora, prošla do drugog, udarila ga u grudi. Kada je igrač Partizana iza njega podigao ruku, sudija je mahinalno doneo odluku. Da li ga je ta reakcija naterala... Ovo nije ispravna odluka", rekao je on.



"Preporučio bih sudijama da ne naglašavaju govorom tela dosuđene jedanaesterce. Kazneni udarac je prekršaj kao i svaki drugi na centru. Ne bi trebalo govorom tela naglašavati tu situaciju, kao što je sudija sada to uradio i pokazao na taj način prema tački, jer to izaziva reakciju", rekao je Jokić.