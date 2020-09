Šeikova želja je ispunjena, Veselinović se oprašta u Nišu

Pred odlazak za Ujedinjene Arapske Emirate poručio je da se nada da je u klubu s Banovog brda završio "tek prvu epizodu".



"Iako je već sve završeno sa mojim novim timom, imam obavezu i to je bila moja izričita želja, da vodim ekipu u Nišu. Pričao sam sa tamošnjim gazdom kluba, zamolio ga da ima razumevanja, godinu i po dana sam na Banovom brdu, a pred nama je veoma važna utakmica za Čukarički", rekao je Veselinović, prenosi klub.



"Apelujem na igrače da budemo maksimalni i da zabeležimo pozitivan rezultat u Nišu, u utakmici koja bi mogla mnogo da znači klubu", dodao je on.



Veselinović je u Čukarički došao na leto 2019. godine, a na Banovom brdu će kao šef struke biti zaključno sa sutrašnjom utakmicom protiv Radničkog u Nišu. Veselinović je dobio "ponudu koja se ne odbija", od Al Dafre iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde će otputovati u sredu.



U klubu su brzo reagovali, pa su na njegovo mesto postavili dosadašnjeg pomoćnika Dušana Đorđevića.



Veselinović je istakao zahvalnost čelnicima kluba, koji su mu izašli u susret i omogućili mu da nastavi sa trenerskim radom u inostranstvu.



"Završavam, nadam se, prvu epizodu u Čukaričkim. Ovo nije zbogom, ovo je samo privremeni rastanak sa klubom. Čini me ponosnim što sam bio deo ove porodice, sigurno bih bio siromašiniji i kao čovek i kao trener da nisam bio ovde", rekao je on.



Veselinović je naveo i da je "fasciniran" načinom na koji je razgovarao sa vlasnikom kluba Draganom Obradovićem i njegovim prvim saradnicima u momentu dobijanja ponude iz Emirata.



"Reči koje su mi oni uputili i način na koji su mi izašli u susret, svakog čoveka treba da čine ponosnim. Čukarički je još jednom pokazao svoju veličinu. Rastali smo se u nadi da je ovo samo privremeno. Reči gospodina Obradovića da su vrata kluba za mene širom otvorena znače mi više od svih pehara. Čukarički je duboko u mom srcu, osećam se kao veliki navijač kluba", dodao je.



Priznao je Veselinović da je ponuda iz UAE stigla iznenada, ujedno je i zahvalio prethodnom šefu struke Al Dafre Vuku Rašoviću, koji je sa tim timom pravio odlične rezultate.



"Što se tiče ponude iz UAE, ona je i za mene iznenađujuća. U Al Dafri su mi kazali da prate moj rad u poslednjih pet godina, još od vremena kad sam radio u Litvaniji. Raduje me da je šeikova želja bila da ja budem novi trener kluba, iako je bilo onih sa boljim renomeom, sa bogatijim si-vijem", rekao je Veselinović.



On je poželeo Čukaričkom da ostvari sve svoje ciljeve.



"Podsećam da je prvi sledeći izazov utakmica sa Radničkim. Činjenica je da imamo pet standardnih igrača koji su van stroja, ali moramo da se stisnemo i da odigramo na visokom nivou predstojeći meč protiv vrlo kvalitetnog rivala", zaključio je Veselinović.



-