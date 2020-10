Šeici daju milione za Sadika, dogovor blizu!

Umar Sadik je na izlaznim vratima Partizana, a prema poslednjim informacijama karijeru bi mogao da nastavi u Španiji.



Kako je preneo transfer guru Đanluka Di Marcio, španski drugoligaš Almerija, želi napadača Partizana do kraja prelaznog roka.



Ovaj izvor ne otkriva cifre, ali ako uzmemo u obzir da je novi vlasnik Almerije šeik - Turki Al-Šeik, jasno je da bi u Humsku mogla da stigne ponuda koja se čekala.



Turki Al-Šeik je vlasnik Almerije postao prošlog leta, a u španskim medijima se brzo proširila priča da bi ovaj klub mogao da postane španski Mančester Siti.



On je imao ambiciju da uloži milione, da najpre vrati Almeriju u elitu, prvi put posle 2015. godine, a prošle sezone im je povratak pokvarila Đirona u plej ofu.



Almerija ove sezone kreće u još jaču borbu za povratak u La Ligu, a Umar Sadik je meta broj jedan. Plan je da on zameni Darvina Nunjeza, koji je nedavno napustio Almeriju za rekordnih 24 miliona evra i prešao u Benfiku.



Do kraja prelaznog roka ostalo je još nešto više od dva dana i čeka nas uzbudljiva završnica.