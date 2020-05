Savu nije bitno ko je protivnik, Partizan naciljao Kup!

Ekipa Partizana je dobila svog rivala u Kupu Srbije u okviru četvrtfinala, a to je ekipa Radnika iz Surdulice.



Već 3. juna crno-beli će putovati u Surdulicu kako bi se suprostavili Radniku, a Savo Milošević je istakao ambicije kluba.



"Već smo u četvrtfinalu i neće biti lako, mi imamo ambiciju da osvojimo Kup, svejedno je ko će biti protivnik, svakog moramo shvatiti ozbiljno, dolazimo iz situacije koja je specifična, niko od nas se nije našao u ovome, moramo biti obazrivi, igramo na strani, gosti smo i to je dodatno otežavajuća okolnost.



Ne govorim ovo kao opravdanje, nego mora postojati oprez maksimalni. Ali, sa verom u ono što radimo i da imamo kvalitet za ovu prepreku, i sve koje su pred nama, do osvajanja trofeja", rekao je Savo Milošević.



Polufinale će se igrati 10. juna, a finale 24. juna.



Crno-beli imaju imperativ pobede u Kupu Srbije pošto su šanse za šampionsku titulu praktično izgubljene.