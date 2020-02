Savu ispunjena velika želja, kako će izgledati "prolećni" Partizan?

Teškim zimskim pripremama najboljih srpskih klubova konačno je došao kraj.Partizan je sasvim definitivno ekipa koja je pretrpela najmanje promena u odnosu na proteklu polusezonu.Tačnije, nije ih ni bilo.Savo Milošević ima privilegiju da može da računa na sve igrače koji su izneli takmičenje u Ligi Evrope, pa je za očekivati da ćemo u nastavku sezone gledati uglavnom iste igrače u prvih 11.Na golu je i dalje neprikosnoveni Vladimir Stojković, a ispred njega odbrambeni bedem će činiti Miletić, Ostojić, Strahinja Pavlović i Urošević.Upravo je poslednja linija mogla biti izmenjena pošto se u jednom trenutku činilo da će Miletić napustiti Humsku, ali to se na kraju nije desilo.Vezni red će činiti Natho i Zdjelar s tim što ćemo često gledati i Šćekića na terenu.Trio ofanzivnih veznih će sasvim sigurno biti Tošić-Suma-Asano uz opasku da Milošević ima sjajnu mogućnost da u igru uključuje fudbalere poput Lazara Markovića, Fiću Stevanovića i Lazara Pavlovića.Odbijanjem unosnih ponuda i uloženih 1,7 miliona evra za otkup Umara Sadika je jasno stavljeno do znanja ko će biti prvi izbor u špicu napada, ali novajlija Bojan Matić bi trebalo da dobije veću priliku od Petra Gigića.Partizan nastavlja borbu za titulu prvaka Srbije utakmicom protiv surduličkog Radnika, meč u Humskoj je an programu u nedelju od 16 časova, a ukoliko ne bude bilo nekih velikih odstupanja u odnosu na poslednji meč u Dohi protiv Spartaka iz Moskve, ovako bi "crno-beli" trebalo da izgledaju ne samo protiv Radnika, već i u najvećem delu nastavka sezone.