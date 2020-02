Savo protiv Radnika video samo jednu dobru stvar!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da je jedino zadovoljan pobedom na današnjem meču protiv Radnika, ali ne i izdanjem svoje ekipe na prolećnoj premijeri u Superligi Srbije.



"Jedino dobro je tri boda i uvek je bitno pobediti na početku, a dosta stvari nisu bile onakve kakve smo želeli da budu. Verovatno još nedostaje taj takmičarski ritam i tu imamo neko opravdanje, ali za lošu koncentraciju, pogotovo u prvih 10-15 minuta, i loše energetski otvaranje utakmice, tu baš i nemamo opravdanje. Moraćemo neke stvari da korigujemo", rekao je Milošević novinarima nakon utakmice.



Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu ekipu Radnika sa 3:0, u utakmici 21. kola Superlige Srbije.



"Razumem fizički aspekt, da nismo još u takmičarskom ritmu i da smo tek izašli iz priprema, da to može da bude problem, ali neke druge stvari... Očgledno da i dalje mislimo da možemo da dobijemo protvnike lako. Danas smo imali sreće da postignemo golove iz prekida, iz igre nismo postigli gol, ali biće utakmica u kojima to neće biti dovoljno", rekao je Milošević.



Na konstataciju novinara da, za razliku od jesenjeg dela šampionata, što se tiče rezultata nije bilo stresa, Milošević je kazao: "Možda je vama bila utakmica bez stresa".



"Na pripremama smo imali pet ili šest utakmica i svaka od tih utakmica je bila bolja ozbiljno igrački od ove danas. Zaista ne mogu da budem zadovoljan. Što se tiče mirnoće, odnosno nervoze, ona je bila prisutna upravo zbog toga", rekao je Milošević.



"Kada tako radite može da se desi da izgubite bodove. Ono što me najviše nervira je što ih danas nismo izgubili, ali će se negde vratiti. Sto puta sam ponovio da se sve stvari zaslužuju, dobre i loše. Ako u aprilu hoćemo da dobijemo ozbiljnu utakmicu, moramo danas da je zaslužimo, a ne kada mi odlučimo da ćemo dati maksimum. U svakoj mora da se da maksimum od prvog do 90 minuta, danas nismo bili na maksimumu", dodao je on.



Takuma Asano je početkom drugog poluvremena napustio teren. Milošević je naveo da je Japanac dobio udarac i da ne bi trebalo da je u pitanju veliki problem.



Trener Radnika Simo Krunić je naveo da je Partizan zasluženo pobedio i da njegova ekipa u ovom trenutku nije mogla više.



"Bilo je teško očekivati nešto više danas na utakmici obzirom na kvalitet Partizana... Žao mi je samo što smo te golove primili iz dva slobodna udarca. Mogli smo možda bolje da odbranimo. Nismo primili gol iz igre i to nas na neki način raduje", rekao je Krunić.



"Međutim, u ovom trenutku nismo mogli bolje. Već dam rekao da je jako teško doći na JNA i ovakvom Partizanu uzeti bodove. pokušavali smo, nadali se, ali nismo uspeli. Moramo da se okrenemo ekipama koje su približno našeg kvaliteta, da tu osvajamo bodove, jer nam predstoji ozbiljna borba za opstanak", dodao je trener Radnika.