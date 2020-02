Savo progovorio o odlasku Tošića, postoji plan za Sadika!

Trener Partizana Savo Milošević istakao je pred meč 22. kola Linglong Superlige Srbije protiv TSC u Senti da njegovu očekuje očekuje težak zadatak.



"Jesenas smo trošili dosta energije u Evropi pa smo imali problema u svakoj domaćoj utakmici posle Evrope. Probao sam da nateram igrače da razmišljaju kao ja, da svaku utakmicu u Superligi igramo kao da je evropska. Potrebna nam je takva energija i da na taj način gledamo sve rivale, počevši od TSC. Trudim se da ja ne dodajem dodatni pritisak na igrače koji već imaju tim što igraju za Partizan. Svaka utakmica je pritisak pa ne moramo i mi dodatni praviti. Igrači su svesni da je svaka tekma bitna i imaju svest da više nema opravdanja.



"Bilo je teško protiv TSC u Beogradu iako je ekipa koja je došla iz nižeg ranga. Odmah su pokazali da imaju takmičarski mentalitet i kontinuitet. Pokazali su timski kvalitet pored individualnog koji imaju. Postali su ekipa za Evropu, a s obzirom da su pre nekoliko godina bili u trećoj jasno je da to nije slučajnost već proizvod kontinuiranog rada i razvoja", kazao je Milošević koji se potom osvrnuo i na informaciju da će Zoran Tošić najverovatnije napustiti Humsku.



"To još nije gotovo, moja ideja je da probamo da ga zadržimo. Ali ljudski kao trener i kao neko koga je Tošić mnogo zadužio od kad sam ovde, ako je njegova želja da ode, ja ga neću zaustavljati. On je zaslužio takav tretman i od mene i od kluba. On je neko ko nam je mnogo potreban i mnogo nam donosi, ali ne bih imao srca da ga zaustavim ako se dogovori da ode. Ja moram i u tome da ga podrzim. Svako koga nema bez njega se moze. To je fudbal. To pokazuje koliko su inostrani klubovi zainteresovani za naše igrače", smatra strateg "crno-belih".



Napadač Partizana Umar Sadić protiv TSC-a rizikuje osmi žuti karton, koji bi ga izbacio iz konkurencije za sastav za derbi sa Crvenom zvezdom.



"Razgovarali smo o tome s njim, vodimo računa. U subotu će sigurno igrati, neću pribegavati drugim metodama, ali u sredu protiv Proletera neće igrati pa šta Bog da", rekao je Milošević koji je prilikom konferencije za medije čestitao košarkašima Partizana na osvajanju Kupa Radivoja Koraća.