Savo pred Kruševac potvrdio, jedno je sigurno u vezi Sadika i Stevanovića!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da njegovu ekipu u prvom kolu Super lige Srbije očekuje najteži rival i da crno-beli moraju biti oprezni i istakao da do kraja prelaznog roka neće biti osipanja tima.



"Verujem da smo se dobro spremili. Prve utakmice su uvek teške, čak i kad nije ovako vruće, dok se ne uhvati takmičarski ritam, ali verujem da smo spremni da odgovorimo svim zahtevima i izazovima", rekao je Milošević.



Nova sezona u Super ligi Srbije počinje danas, a crno-beli će u subotu gostovati Napretku.



"Očekuje nas najteži rival bar otkako sam ja u Partizanu. Više smo imali problema s Napretkom nego sa bilo kojom drugom ekipom u Super ligi i to poziva na oprez", rekao je Milošević.



"Trudio sam se da pripremim ekipu na tu prvu utakmicu jer samo ako izadjemo na teren sa motivom i željom kao da je u pitanju Crvena zvezda ili neka evropska utakmica možemo da se nadamo dobrom rezultatu. To ove godine generalno važi za sve utakmice u Super ligi, a za ovu prvu pogotovu", dodao je on.



Posle gostovanja Napretku, Partizan očekuju mečevi protiv Novog Pazara, Javora, Radnika i Inđije, a novinare je zanimalo da li njegova ekipa derbi protiv Vojvodine može da dočeka sa maksimalnim učinkom.



"Verujem da možemo i da smo izvukli pouke iz svega što se dešavalo prošle godine. Trudio sam se i trudiću se da objasnim igračima da ovo nisu male utakmice", rekao je Milošević.



Govoreći o prelaznom roku, Milošević je naveo da smatra da je najveći plus njegove ekipe to što na raspolaganju ima praktično isti sastav od prošle sezone.



Navijače Partizana verovatno najviše zanima šta će biti sa Umarom Sadikom i Filipom Stevanovićem, odnosno da li će ostati u Humskoj, a Milošević je istakao da "sigurno neće otići obojica".



"Idealna varijanta za nas bi bila da prodamo Fiću, a da on ostane na pozajmici godinu dana. To je nešto što ćemo probati da uradimo", rekao je Milošević.



"Imamo i rezervnih varijanti ako sve bude dobro u Ligi Evrope... Ono što je bitno je da neće biti osipanja tima. Ako jedan ode, lako ćemo ga nadomestiti, a može samo jedan da ode", istakao je trener Partizana.



On je naveo da su dolasci u Partizan uslovljeni isključivo odlascima i dodao da nema najavu da će bilo ko od igrača napuštati tim.

Partizan je do sada angažovao dvojicu štopera, Makija Banjka i Dušana Lalatovića.



Među stativama će na početku sezone biti Popović.



"Stojković je propustio dobar deo priprema zbog povreda, a Pop je jedan i od onih bonus igrača tako da nam je to i taktički najlakše da uklopimo. Za početak sezone nije loše što imamo golmana koji je bonus", rekao je Milošević.



Govoreći o "bonus" igračima, Milošević je naveo da je Partizan i bez tog pravila "gura" mlade igrače.



"Ono što mi se jedino ne dopada jeste kad nešto radite po slovu zakona. Razgovarao sam sa mladjim igračima jer će neki od njih ili svi oni dobiti nešto što još ne zaslužuju. Nije samo stvar guranja mladih igrača, morate da ih pripremite za to. Ovim pravilom smo primorani da forsiramo neke igrače, a da možda još nisu spremni na to. Pitanje je da li čemo im time pomoći ili odmoći", rekao je on.



Upitan da prokomentariše povratke Aleksandra Kataija i Gelora Kange u Crvenu zvezdu, Milošević je rekao da nije njegov posao da komentariše ono što radi najveći rival.



"Obojica su kvalitetni igrači, to mogu da kažem... što se nas tiče, ne planiramo da dovodimo igrače. Može da se desi da iskrsne nešto dobro, a da ne košta puno i u tom slučaju ćemo probati da reagujemo. Popunjeni smo na svim pozicijama i nemamo potrebe da jurimo", rekao je Milošević.