Savo otvorio dušu - ko je kriv za poraz u Nišu, šta misli o Lalatovom slavlju, spomenuo i ostavku!

Trener Partizana Savo Milošević održao je konferenciju za medije nakon poraza u finalu Kupa Srbije od Vojvodine u Nišu.On je istakao da tim nije odigrao dobro., kazao je Milošević koji je otkrio u čemu je pogrešio., rekao je strateg "crno-belih".Milošević je rekao da će napustiti Humsku onog trenutka kada smatra da više ne može da doprinese svojim radom, ali smatra da to sada nije slučaj., kazao je on.Na pitanje novinara šta misli o slavlju Nenada Lalatovića , rekao je da to nije nešto neuobičajeno.Problem nije bila fizička priprema., ocenio je Savo.Njegov plan su osujetile i povrede Lazara Markovića i Sejdube Sume.Ofanzivci su želeli da šutiraju penal, ali to nije bio slučaj sa Umarom Sadikom koji je osetio umor., rekao je Milošević.