Savo otkrio prioritet Partizana naredne sezone, gde je Sadik?

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas u Beogradu da je prioritet "crno-belih" u narednoj sezoni da vrate titulu šampiona u Humsku.



"Prioritet je da probamo da vratimo titulu u Humsku, to je nešto što je najveća rana iz ove, ali i iz prethodnih godina. Taj mentalitet i razmišljanje moramo da imamo od prvog dana", rekao je Milošević na početku priprema, a prenosi klub.



"Biće strahovito teško, ali više ne možemo da tražimo nikakva opravdanja, već moramo da imamo taj mentalitet od prve do poslednje utakmice", ponovio je Milošević.



Fudbaleri Partizana počeli su danas na Sportskom centru Teleoptik pripreme za narednu sezonu.



Zbog situacije sa korona virusom, Partizan će prvi deo priprema umesto na Zlatiboru odraditi u Beogradu, u svom sportskom centru.



"Ovde nam je komotnije... Operativno nam je mnogo lakše da radimo ovde jer imamo dva terena, možemo da se organizujemo kako hoćemo. Planiramo da na Zlatibor odemo u nerednih 7-8 dana ako sve bude dobro. Pratićemo situaciju. Za sada nam ovo ne predstavlja problem, naprotiv", rekao je Milošević.



On je istakao da ove pripreme neće biti standardne, jer nema dovoljno vremena.



"Ali, ekipa ne polazi od nule, ekipa je već u dobroj meri spremna. Snaga će biti jedna od ključnih stvari, kao i prevencija od povreda i naravno obim koji nam je falio u utakmicama posle kovida, ali i pre kovida. To su tri stvari na kojima će biti akcenat", rekao je Milošević.



Govoreći o Nemanji Nikoliću i Petru Gigiću, on je naveo da je plan da "svi koji su bili na pozajmicama, nastave da budu na pozajmicama".



Dodao je i da Makija Banjaka u Beogradu očekuje čim se završi slovenačka liga i otkrio da je Umaru Sadiku dao dozvolu da bude sa porodicom i da se pripremama priključi kasnije.



"Tu je, u Aranđelovcu, blizu Beograda", rekao je Milošević.



Stručni štab Partizana pojačao je nekadašnji selektor Radovan Ćurčić.



"Kao što želimo da idemo korak dalje kada je u pitanju igra i igrački kadar, tako i mi u stručnom štabu moramo da gledamo da i mi budemo bolji. Nismo mogli da dovedemo boljeg čoveka. Dosta smo dobrih uradili u prethodnom periodu, ostali su detalji da se nameste, a Radovan je tu majstor", rekao je Milošević.



Trener Partizana zahvalio je dosadašnjem pomoćniku Milanu Đuričiću Đumiju.



"Nismo smo mi razmimoišli u bilo čemu. Mi ćemo biti prijatelji do kraja života i naši putevi će se ponovo ukrstiti. Želim mu sve najbolje i zahvalan mu do neba što je pomogao, pre svega meni, zbog mene je došao u Partizan, i što je pomogao da Partizan izgleda onako kako je izgledao, pogotovo jesenas", naveo je Milošević.