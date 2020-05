Savo otkrio kako izgleda japanska disciplina u Partizanu

Partizan je opet poelio ekipu u dva sastava, a ovoga puta

Preneli smo ranije danas,je opet poelio ekipu u dva sastava, a ovoga puta ''Beli'' su savladali ''Crne'' sa 2:1 , iako su za ''Crne'' igrali uglavnom standardni prvotimci.





''Jesam zadovoljan, dobro momci rade. Jako je komplikovano kad organizujemo da igraju međusobno, a da to liči na utakmicu, da to bude ozbiljno, a da se niko ne povredi. Ali, dosta su disciplinovani, utakmica je bila odlična i s te strane sam jako zadovoljan.







Ima još stvari koje treba da popravimo, znaju i oni sve to, ali još su teške noge. Ima još finesa koje mogu bolje, ali s obzirom na situaciju kroz koju smo prošli, deluje zadovoljavajuće'', istakao je trener Savo Milošević posle meča, u razgovoru sa Biljanom Obradović.





Tokom aktuelnih priprema, sve više se ističu Lazar Pavlović i Bojan Matić, koji su i danas bili strelci za pobednički sastav.





''Za nas koji radimo s njima, nije iznenađenje. Da biste igrali u Partizanu, treba da se potvrđujete svakodnevno. Znamo šta smo tražili, nije to nikakvo iznenađenje. Dobro je da imamo više igrača koji mogu da odluče utakmicu. Što više imamo takvih igrača, veće su nam šanse da pobeđujemo'', objašnjava Milošević.





Navijače Partizana raduje i povratak na teren oporavljenog Sejdube Sume.





''Vukao je povredu još od derbija, i on i Sadik su bili onako polupovređeni od početka priprema. Probali smo danas u kom je stanju Suma i to deluje dobro. Osim Saleta Lutovca, svi su dobro i, da ne malerišem, nadam se da će do subote svi biti spremni'', uverava Milošević.

Iako su na početku priprema već bili testirani, fudbalere Partizana pre nastavka sezone očekuje još jedan test na koronavirus.





''To je preporuka i ministarstva i FSS, kao klub treba da shvatimo situaciju ozbiljno. Treba da uđemo u takmičenje, ali moramo i da vodimo računa o zdravlju igrača, da vidimo i sa te strane u kom su stanju igrači'', istakao je Milošević.





Tokom razgovora, portparolka Partizana primetila je da je Takuma Asano ostao poslednji na terenu.







''To je oduvek bila japanska disciplina, to se ponavlja otkad je on došao, svaki dan ista situacija, uvek izlazi poslednji sa terena'', zaključio je Milošević.