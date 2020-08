Savo oči u oči sa upravom, šta sledi?

Veoma teško su navijači Partizana podneli jučerašnji kiks u utakmici u kojoj je tim Sava Miloševića uspeo da napravi preokret od 0:1 do 2:1, a onda u finišu meča dozvolio raspad sistema i pobedu Pazaraca od 3:2.





Šef struke crno-belih je neposredno posle meča istakao da je već počeo da sumnja u sebe, da je nastupom pojedinih igrača razočaran, a danas je stigla i prva reakcija iz uprave Partizana.





''

Oglasio se potpredsednik klubau izjavi za '' Nova.rs '', gde je najavio sednicu Odbora za hitna pitanja kluba i sastanak sa Miloševićem i njegovim saradnicima, koji bi trebalo da ponude odgovore na pitanje kako izaći iz novonastale situacije.





''Da, o tome ce danas raspravljati Odbor za hitna pitanja, nakon sastanka koji će biti upriličen sa prvim trenerom i njegovim stručnim štabom. Prevashodno oni treba da se preispitaju i procene da li mogu da odgovore izazovu koji je pred svima nama. Odbor za hitna pitanja duboko poštuje autonomiju sportskog sektora, međutim, autonomija povlači i analognu odgovornost'', naglasio je Vuletić.





Videćemo, dakle, do kraja dana šta će biti sa stručnim štabom, a ako on ostane na okupu, za očekivati je bitne promene u igračkom kadru do kraja prelaznog roka.



''Savo je bio iskren u svom nastupu i oceni igre Partizana. To je zaista bilo tužno i ružno. Ovo je sezona u kojoj ovakve stvari i ovakva ponavljanja grešaka jednostavno nisu dopuštena i prihvatljiva. Lično držim da je pristup utakmici jednog broja igrača bio ispod svakog nivoa, a posebno nivoa Partizana'', poručio je Vuletić.

