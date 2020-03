Savo o šteti, a Partizan tek počeo da igra dobro!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da je zadovoljan današnjom igrom i pobedom protiv Voždovca, kojom je ekipa zadržala drugo mesto u Super ligi Srbije.







"Najbitniji cilj da osvojimo tri boda je ostvaren, možemo biti u dobrom delu zadovoljni igrom i načinom kojim smo to ostvarili. Stvorili smo mnogo šansi u prvom i drugom poluvremenu, mnogo više nego u prethodnim utakmicama, bilo je dobrih akcija", rekao je Milošević posle utakmice.



Partizan je kao gost pobedio Voždovac sa 2:1, u utakmici 26. kola Super lige Srbije.



Milošević je čestitao fudbalerima obe ekipe pošto su igrali u teškoj situaciji, nakon što su brojna takmičenja otkazana zbog korona virusa.



"Imali smo nesreću da primimo taj gol, koji je bio evrogol, ne mogu nijednom od svojih igrača da zamerim. Posle toga smo ušli malo u nervozu, ali je sve to logično. Uspeli smo da zadržimo koncentraciju i osvojimo sva tri boda, zaista sve čestitke mojim momcima i igračima Voždovca. Mislim da je s obzirom na situaciju i psihozu i psihologiju koja je pratila ovo celo kolo i ovu utakmicu oko korona virusa, da su momci odigrali maksimalno profesionalno i dobro i da je utakmica bila kvalitetna", naveo je on.



Milošević je rekao da je ekipa u uzlaznoj formi, pošto je izašla iz perioda priprema i da svaki igrač i individualno i grupno polako dolazi do najvišeg nivoa.



"Svi oni rastu iz utakmice u utakmicu, nažalost verovatno će posle ove utakmice biti duža pauza, ali moramo biti zadovoljni ovim što smo danas pokazali", naveo je on.



Većina fudbalskih prvenstava u Evropi je otkazana, a igra se u malom broju zemalja, poput Srbije, Rusije i Madjarske.



"Pričali smo pre utakmice, ako se desi da liga bude suspendovana da bi bilo dobro da zadržimo drugu poziciju, bila su nam potrebna tri boda za to i uspeli smo da pobedimo. Ali to su odluke koje spadaju u nadležnost Vlade Srbije, ne bih da se mnogo mešam i da prejudiciram stvari", rekao je Milošević.



On je u današnjoj utakmici imao problema sa povredama i izostala je nekolicina prvotimaca.



"Nismo hteli da menjamo bar profil ako ništa drugo, pošto Miletić nije mogao. Urošević je bek bilo nam je logičnije da stavimo beka nego centarhalfa ili nekog sa druge pozicije, to je dobro ispalo danas. Imamo dosta igrača koji su van stroja, ali ovi momci su pokazali karakter i danas i pre nekoliko dana protiv Spartaka, svaka čast", dodao je trener crno-belih.



Upitan o igri strelca Bojana Matića, Milošević je rekao da je on danas pokazao "zbog čega su ga crno-beli jurili od juna".



"Hteli smo ga u junu, hteli smo ga zbog ovakvih stvari. Kada je teško, kada fale neki igrači da ne padne kvalitet i neko to da reši.Nismo iznenadjeni dobrom igrom Lazara Pavlovića, znali smo o kakvom talentu se radi, još je 18-godišnjak, još može da napreduje. Prošao je fenonmenalno pripreme, bio je jedan od najboljih i danas je to pokazao na terenu", naveo je Milošević.