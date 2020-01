Savo o Škrbiću, ostaje li u Partizanu? Progovorio i o štoperu koji "može da se desi"!

Miljan Škrbić je stigao u redove Partizana na probu od sedam dana, u Antaliji će Savo Milošević proceniti da li za njega ima mesta u timu i da li će biti rezerva Umaru Sadiku.



Šta Milošević misli o njemu?



"Jako kvalitetan špic, prava 'devetka'. Škrbić razume igru, dobar je na lopti, teško mu je oduzeti loptu, odličan je u skoku. To se videlo danas kada je potpuno nespreman, a zamislite kada bi došao do ritma. Na ono što mi imamo u prvom timu, na našu brzinu i hitrinu, koju imamo iza njega, takav igrač ume da bude brutalan. Ako on zadrži svaku, odloži, mi bismo postali još opasniji. Škrbić bi bio idealan izbor špica", rekao je Milošević.



"Videćemo... Ovo je mišljenje celog stručnog štaba. Vide se neke stvari i prilično je jasno. Postavlja se pitanje koliko ga brzo možemo vratiti takmičarski ritam, a on još nije ni u treningu", rekao je Milošević.



Strateg Partizana je rekao da "može da se desi" da u klub stigne novi štoper Uroš Vitas.