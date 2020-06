Savo o "pucanju na terenu" i šta je jedino što nije dobro

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da je zadovoljan današnjom pobedom nad Crvenom zvezdom i plasmanom u finale Kupa Srbije.



"Mislim da smo zaslužili pobedu. Momci su igrali maksimalno profesionalno 90 minuta u teškoj borbi. Sve čestitke mojim momcima i igračima Zvezde. Sve je pucalo na terenu, ali sve u granicama fer-pleja. Samo jedna stvar nije dobra, a to je da još nismo osvojili trofej", rekao je Milošević za televiziju Arena posle utakmice.



"U poredjenju sa prethodnim derbijem, ovaj je bio dosta zanimljiviji, sa naše i Zvezdine strane. Drago mi je što smo pobedili, a da je Zvezda to učinila, čestitao bih", dodao je trener crno-belih.



Partizan je na svom stadionu pobedio Crvenu zvezdu sa 1:0 i plasirao se u finale Kupa Srbije.



Protivnik Partizanu u finalu biće Vojvodina.



"Vojvodina je treća najveća ekipa u Srbiji, klub koji poštujem i volim. Biće teško. Ali, s obzirom na to da smo ovo prošli, moći ćemo i u finalu", kazao je Milošević.



Finale Kupa Srbije u fudbalu igraće se 24. juna.