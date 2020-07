Savo o odlaganju Superlige i bonus igračima, kakav je utisak ostavilo Sumino "pojačanje"?

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević ocenio je danas da nema razloga da se odlaže početak Superlige Srbije, pošto se širom Evrope igraju takmičenja bez publike u sred pandemije korona virusa.



"Kada su u pitanju odluke države ne bih se mešao, moramo se povinovati odlukama. Ali kao mene pitate, nema nijedan razlog da odlažemo ligu s obzirom da se igra u celoj Evropi bez publike. Tako će biti ne samo u avgustu nego i par meseci posle toga. Tako je svuda u Evropi, mislim da će tako biti i kod nas. Ako bismo pomerili par nedelja, ne znam kako bismo uspeli ponovo da redefinišemo kompletan raspored, nema termina", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.



Predsednik Medicinske komisije Fudbalskog saveza Srbije Miljko Ristić rekao je da bi bilo rizično okupljati se na stadionima zbog pandemije i da bi prvenstvo moglo da počne bez publike, ali da "fudbal bez navijača nije nikakav sport".



"Ne vidim zašto ne bismo igrali fudbal kad igra cela Evropa. Moramo se povinovati većini, a većina želi da krene liga 1. i 2. avgusta", dodao je Milošević.



Fudbaleri Partizana nalaze se na pripremama na Zlatiboru, a Milošević je rekao da je zadovoljan uslovima.



Upitan o situaciji sa pandemijom i da li je zabranio igračima da izlaze, Milošević je rekao da je od igrača tražio da budu profesionalni i da razmišljaju o tome kako da se zaštite. On je dodao da je klub preduzeo sve mere zaštite, da su igrači disciplinovani i da veruje da će se sve mere poštovati.



"Znaju da su svaki izostanak, temperatura, sedam dana odsustva sa treninga. Kada imamo tri nedelje rada to praktično znači da su ostali bez priprema. Shvatili su ozbiljno", naveo je on.



"U hotelu na Zlatiboru gotovo da nema drugih gostiju osim sportskih ekipa koje pokušavaju maksimalno da se zaštite i ne preti nam opasnost. Svi vodimo računa, svima je u interesu da sačuvamo igrače od korone. Problem sa koronom će trajati još, bićemo prisiljeni da se maksimalno zaštitimo i da sačuvamo igrače. To će biti jedan od primarnih zadataka, da sačuvamo ekipu, a tako i drugi nastupaju. Logično je da se testiramo iz preventive, trenutno nemamo nijedan problem i nadam se da će ostati takva situacija", dodao je.



Od ove sezone ekipe će u prvom timu morati da imaju najmanje dvojicu igrača mlađih od 21 godine, a Partizan je kao i obično pripremama priključio nekolicinu mladih fudbalera. Milošević je rekao da klub ima dovoljan broj igrača da ispuni bonus, ali da je i na ostalim omladincima da se dokažu.



"Filip Stevanović je već odigrao dosta utakmica kao starter, Lazar Pavlović isto. Otvorio se prostor za mlađe, nećemo puno lutati, prioritet su momci koji su prošle godine nastupali. Ove koje smo priključili možda će imati lakši put jer smo na neki način prisiljeni da imamo dvojicu u startnih 11. Neće im biti lako. Ali, to je jedna od glavnih stvari kojima ćemo posvetiti pažnju na pripremama i kada počne prvenstvo, da ih što pre uvedemo u zahteve prvog tima. Ne planiram da smanjim zahteve ni da menjam filozofiju igre Partizana, oni će što pre morati da dođu na taj nivo", naveo je on.



Partizan je na pripreme poveo četvoricu golmana, a u ekipu se vratio Marko Jovičić, kome je istekla pozajmica u Hibernijansu. Milošević je rekao da će zbog novog pravila šansu dobiti i mladi Aleksandar Popović. Govoreći o Nemanji Stevanoviću, trener crno-belih rekao je da je to gotova stvar i da će golman uskoro produžiti ugovor.



Upitan o novom pomoćniku u stručnom štabu Radovanu Ćurčiću, Milošević je naveo da se dugo poznaju i da nije trebalo da se uhodavaju i da sve ide po planu.



Po preporuci Sejdube Sume, na probu u Partizan došao je reprezentativac Gvineje Abdulaj Sise, a Milošević je rekao da su prvi utisci pozitivni.



"On je desni bek, nemam informaciju da je igrao centarhalfa. Suma nam je to pomenuo pre par meseci. Iskusan je, školovan igrač, to smo videli na treninzima i zato smo ga poveli na Zlatibor. Od njega će zavisiti, ali ne treba da žurimo", rekao je on.



Na pitanje o ograničenju broja stranih igrača u ekipi, Milošević je rekao da ako se proceni da će Sise pojačati konkurenciju u ekipi, da će ga klub dovesti.



"Obično Partizan nije imao više stranaca. Nismo koristili ni ovu četvricu, imali bismo veću rotaciju. Na primer, Crvena zvezda je imala osam, devet, a četvorica su mogli da igraju. Ako procenimo, zašto da ne, ali nećemo po svaku cenu. Evidentno je kvalitetan, ne bismo imali nikakve troškove, on je slobodan igrač, ako možemo dobrog igrača da dovedemo za male pare, što da ne", rekao je on.



Govoreći o novim igračima, Milošević je naveo da to stvarno treba da budu pojačanja, pošto Partizan ima već formiran tim.



"Imamo dobre strance, dobre domaće igrače i da bi neko došao mora da bude mnogo dobar. Mnogo dobri su mnogo skupi. Nećemo da žurimo sa dovodjenjem, imamo formiran tim, osim u situaciji da neko ode. Očekujem da ćemo nekoga dovesti, ali prelazni rok traje do sredine oktobra, nećemo žuriti", dodao je trener crno-belih.



U prva dva kola nove sezone u Super ligi Partizan će igrati u Kruševcu i Novom Pazaru, a upitan šta je o tome pomislio, Milošević je odgovorio: "Nisam ništa pomislio".



"Liga Evropa počinje tek krajem avgusta i na početku sezone ćemo da se posvetimo prvenstvu. Bez obzira na protivnike moramo da budemo pravi i ako tako bude manje je bitno ko je sa druge strane", naveo je on.



Prvu kontrolnu utakmicu crno-beli igraju u četvrtak 16. jula protiv Trepče, zatim će igrati u subotu protiv Mladosti, a 22. jula protiv Zlatibora. Uoči početka prvenstva Partizan će u Beogradu igrati protiv Proletera, 26. jula.