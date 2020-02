Savo o klincima, ko će dobiti priliku u derbiju?

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da je pobedom protiv Proletera njegova ekipa ostvarila primaran cilj i vratila dobro raspoloženje pred predstojeći derbi s Crvenom zvezdom.







"Primarni plan ostvaren - tri boda. Jako bitno da smo se vratili na pobednički kolosek posle utakmice u Senti i jako bitno pred derbi da vratimo dobro raspoloženje, tako da smo najosnovnije uradili", rekao je Milošević novinarima posle utakmice.



Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu ekipu Proletera sa 3:1, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.



"Takodje, bitno je da se niko nije povredio, tako da je sve ovo što se danas izdešavalo baš po volji, onako kako smo priželjivali. Čestitam momcima na ozbiljnom pristupu tokom 90 minuta. Naravno, mi možemo mnogo bolje da igramo ali ne bih sad trošio reči na te stvari, primarni cilj je ostvaren i to je najbitnije", istakao je Milošević.



Zvezda je danas igrala 1:1 sa Indjijom, pa je novinare zanimalo da li kad kaže da je "sve prošlo po volji" mislio i na taj rezultat.



"Nisam na to mislio u ovom izlaganju. Svakako nam prija, ali, ponoviću, treba da vodimo računa o sebi i onome što mi treba da radimo... Biće dosta priče o derbiju... Naravno da je moguć kiks, kiksunuli smo mi pre par dana, danas Zvezda, to se dešava, ali derbi je prilika da vidimo ko je gde u ovom momentu. Ne bih se mnogo ostvratio na to što je Zvezda igrala u Indjiji nerešeno", rekao je Milošević.



Trener fudbalera Proletera Branko Žigić čestitao je Partizanu na, kako je naveo, zasluženoj pobedi.



"Apsolutno su opravdali ulogu favorita u utakmici i sa lepim rezučatatom idu na derbi", rekao je Žigić.



Žigić je dodao da je njegov klub srušio tradiciju na današnjem meču u Humskoj.



"Postigli smo taj gol koji nam ruši neku tradiciju u utakmicama sa Partizanom. Ovo je peta utamica - postigli smo prvi gol", rekao je Žigić.



"Možemo da budemo zadovoljni kada se uzme u obzir da smo na kraju završili sa sedam-osam mladića koji imaju 20-21 godinu... Došli smo da se nadigravamo. svesno odmorili dva-tri igrača jer mi ne treba da tražimo bodove spasa protiv Partizana nego Mačve koja nam dolazi u nedelju i već od večeras razmišljamo samo o njima", zaključio je trener Proletera.