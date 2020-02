Savo o kazni Mančester sitija: "U stanju sam da ubijem prevaranta!"

Proteklih dana bilo je veoma burno u svetskom fudbalu, a vest koja je zauzela sve naslovne strane jeste kazna koju je UEFA dodelila Mančester sitiju.



Zbog kršenja pravila Finansijskog fer-pleja, "građani" su kažnjeni sa dve godine neigranja u evropskim takmičenjima, kao i novčanom "globom" od 30 miliona evra.



Novinare je na konferenciji za medije Partizana zanimalo mišljenje Sava Miloševića o tome.



"Teško je komentarisati kad ne znam detalje, ali ukoliko je Siti zaista prekršio pravila finansijskog fer-pleja onda sam za to da bude kažnjen i ovako i još žešće. Bar smo mi u Srbiji osetili na svojoj koži kazne UEFA i FIFA, ne vidim zašto bi bilo ko, pa i Siti, bio povlašćen. Nisam advokat Mančester sitija, međutim, teško mi je da poverujem da je klub radio neke stvari na tom nivou i da je došao u ovu situaciju. Opet, ako jeste, ne mogu da se otmem utisku da drugi nisu. Teško da je samo Siti vodio takvu politiku, a da su svi drugi čisti 100 odsto. Mogu služiti za primer, ali ni to mi se baš ne dopada", smatra strateg "crno-belih".



"Surov sam kad su takve stvari u pitanju. Ukoliko nečasno stičete prednost nad sportskim rivalom - na primer dopingom ili dogovorom, kao što je pre nekoliko godina bio slučaj u Italiji, zalažem se za surove kazne. Bio sam profesionalac 17 godina i za to vreme nisam aspirin popio, nego sam ćutao i trpeo bol. Ako neko drugi popije nešto, na nemoralan način stekne prednost, u stanju sam da ga ubijem. To je razlog zbog kog bih bio daleko suroviji prilikom izricanja presuda za one koji dobijaju prednost na nečasan način", rekao je Milošević.