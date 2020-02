Savo o grbu i poštovanju Partizana, ima brutalnu poruku za navijače!

Trener Partizana Savo Milošević je u intervjuu za klupski Jutjub kanal rezimirao urađeno na pripremama kluba.



"Crno-beli" su prvi deo odradili u Turskoj, da bi nakon toga učestvovali na prestižnom turniru "Premijer kup" u Dohi, a ono što je obeležilo boravak u Beleku jeste odluka stratega Partizana da povuče ekipu sa terena na utakmici sa Vitorulom.



Malo je falilo da se isto dogodi i protiv Spartaka u Dohi.



"Dešavanja na meču sa Spartakom bila su slična onima iz Turske. Objasnio sam tad: ako su profesionalni akteri na terenu, moraju svi biti profesionalni. Ne smete dozvoliti da na igralištu budu amateri, onda imate problem. I juče smo imali amatere, zato se dešavaju onakve stvari", smatra Milošević.



On je apostrofirao i da će grb kluba morati svi da poštuju.



"Ne želim da zalazim u detalje ili motive, ali ovaj grb će morati svi da poštuju. Došli smo u Dohu i sve poštovali. Organizaciju, ljude s kojima sarađujemo, protivnike i sudije. Naši momci se ponašaju fenomenalno. To nam je moralna obaveza ako želimo da poštujemo ovaj dres sa ovim grbom. Isto tako, ako mi sve ispoštujemo moraće i nas da poštuju. Mogu da nas ne poštuju, ali u tom slučaju nećemo raditi sa takvima", upozorio je Milošević.



Partizan je u petak pojačao defanzivac Uroš Vitas.



"Još jedno od pojačanja koje smo želeli letos. Slična situacija kao sa Bojanom Matićem. Reč je igračima koje duže vremena jurimo, procena je da su nam po profilu neophodni za ono što želimo da igramo. I tom činjenicom sam prezadovoljan. Osim što smo zadržali ekipu na okupu uspeli smo da dovedemo dva igrača za koja se borimo mesecima. Od ljudi koji prate Partizan dobijamo pohvale već u prijateljskim utakmicama za Matića, siguran sam da će ista situacija biti i sa Vitasom. Dovodićemo samo one fudbalere koji će nam doneti dodatni kvalitet, a ni na koji način neće narušiti sve što smo sagradili od marta", istakao je Milošević koji nije hteo da komentariše reakcije navijača na društvenim mrežama.



"Ako moram da komentarišem komentare, biću i dalje surov u odgovoru. Apsolutno me ne zanimaju, bili pozitivni ili negativni. Nisu relevantni, jer ti ljudi ne poznaju fudbal, niti situaciju iznutra. To bi bilo isto kao kad bih ja komentarisao šta se dešava u NIS-u, a nemam pojma. Čak i kad bih materiju izučio spolja, i dalje ne znam šta se iznutra dešava. Bilo bi neozbiljno", zaključio je trener Partizana.



Čitav intervjuu možete pogledati na zvaničnom Jujtjub kanalu Partizana.