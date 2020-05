Savo o "dobroj trci", zašto ne voli prijateljske utakmice?

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da je zadovoljan današnjim izdanjem svoje ekipe na trening meču protiv Zemuna.



"Danas je bila sasvim okej trka, imali smo i ozbiljnog rivala, motivisanog i to je sve dobro. Dobro je da vidimo u kom smo stanju. Bilo je dosta dobro i kad je u pitanju igra, propustili smo opet dosta šansi, ali je trka bila dobra. To je najbitnije od svega", rekao je Milošević, prenosi klub.



Fudbaleri Partizana pobedili su danas ekipu Zemuna sa 2:1, u poslednjoj proveri pred nastavak takmičenja u Super ligi Srbije.



"Poznato je da ja ne volim nešto posebno prijateljske utakmice, odnosno pripremne utakmice, jer može mnogo više da se izgubi nego da se dobije na njima, ali je jedna vrsta dobrog treninga dobra", rekao je Milošević.



"Danas smo igrali sa ekipom koja je imala obzira, sudili smo kolega i ja i nismo dozvolili da udje u nekakve probleme... Mislim da smo odradili dobar trening", dodao je on.







Partizan će sezonu nastaviti utakmicom protiv Mladosti iz Lučana. Taj meč 30. kola na programu je 30. maja od 18.30 u Humskoj.



"Svrha ove današnje utakmice i jeste to, da polako ulazimo u takmičarski ritam. Imamo ekipu koja ima iskustva, koja igra godinu i nešto dana zajedno i ne sumnjam da ćemo vrlo brzo uhvatiti taj ritam", rekao je Milošević.



Trener Partizana osvrnuo se i na psihološke testove koje su igrači juče radili.



"Sve aspekte koji čine moderan fudbal treba da uključimo u rad sa ekipom. Psihologija je jedna od tih stvari koja je jako bitna za svakog profesionalnog sportistu. Mislim da može mnogo stvari da poboljša. Uradili smo uradili dva od tri osnovna testa na osnovu kojih ćemo napraviti neki plan za sledeću godinu i nećemo se na ovom zaustaviti. Svrha svega ovoga je da popravimo taj psihološki momenat", rekao je Milošević.