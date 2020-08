Savo: ''Neverovatno, ali istinito'', Živković: ''Bilo je samo pitanje koliko će nam golova dati''

Posle meča, reporter TV Arena Sport je trenera Partizana Sava Miloševića dočekao rečima:







''Preživeli ste pred Evropu''.



''Jesmo'', nasmejao se Milošević i nastavio:



''Neverovatno, ali istinito, i to čak bez posledica. To mi je posebno drago, ali ovo su neke naznake igre koju smo imali prošle sezone.







Raduje to da je ovakva igra došla pred početak takmičenja u Evropi. Nadam se da moji momci neće poleteti i pomisliti kako smo sve probleme rešili i kako je sve super. Imamo mnogo da radimo. Ali, evidentno poboljšanje u svim aspektima igre", rekao je Milošević za Arenu.



Trostruki strelac bio je Takuma Asano.



"On radi od kada je došao maksimalno ozbiljno, disciplinovano, i to uvek dođe na naplatu. I u životu, i u fudbalu", kazao je Milošević.



Trener Inđije Bratislav Živković rekao je da je očekivao više od svog tima.



"Sigurno da je moglo bolje. Očekivali smo da pokažemo malo više. Ali, Partizan je izašao sa najjačim sastavom i od prvog trenutka je diktirao ritam. Prvo poluvreme smo igrali korektno, ali smo u drugom primili dva brza gola i samo je bilo pitanje koliko ćemo ih još primiti", rekao je Živković.



