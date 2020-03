Savo ne paniči, ne slaže se sa Asanom, ali ima dobre vesti - ovo je dokaz da je Partizan imao kvalitetne pripreme!

Pres konferencija danas je organizovana povodom sutrašnje (utorak, 18h) utakmice između Partizana i subotičkog Spartaka, u okviru osmine finala Kupa Srbije.





Ali, odmah su aktuelni kadrovski i problemi u igri izbili u prvi plan tokom razgovora trenera Partizana Sava Miloševića sa prisutnim novinarima.







''U najkraćem, još jedna utakmica u nizu, ponovo ulazimo u ritam sreda-ndelja, sreća pa ćemo imati reprezentativnu pauzu, posle koje ćemo igrati u istom ritmu.





Imamo određenih problema sa sitnim povredama igrača, pa ne mogu da vam, kažem koji sastav će izaći na teren sutra. Mislim, svejedno vam ne bih rekao, ali ono što moram da kažem je da će biti izmena u odnosu na meč protiv Radničkog'', počeo je Milošević.





Usledilo je pitanje o povređenim igračima i njihovom trenutnom stanju. Najpre o Bibarsu Nathu...







''Danas ima snimanje, pa ćemo konkretno znati. Zna se da nema rupture nikakve, u pitanju je distenzija mišića, pa ne bi trebalo da bude neke duže pauze, možda desetak dana.





Kako je izgledalo u prvom momentu, čak su i dobre vesti'', istakao je Milošević.





Na listi povređenih je i Suma, koji sutra takođe neće igrati, a pod znakom pitanja su i Lazar Pavlović i Umar Sadik.







''I kod Sume smo blizu oporavka, ali nećemo rizikovati. On ima dve situacije - i nategnut mišić, i tu rasekotinu koja nije uopšte mala.





Trebalo bi da je Lazar Pavlović dobro, imamo problem sa Sadikom koji vuče povredu od derbija. Videli ste da nije mogao da završi utakmicu pre par dana'', objasnio je Milošević.





U njihovom odsustvu, u prvi plan posle dužeg perioda izbija i Đorđe Ivanović, čovek odluke protiv Radničkog.





''Ja sam već rekao, još nisam odlučio tim, on će biti u kombinaciju za startnioj 11, ne samo za ovu utakicu. Rekao sam i da svi moraju da imaju veliki motiv, bez obzira na ime rivala'', istakao je Milošević.









''Ne bih se složio, pokušavamo sve da rešavamo kao tim. Činjenica je da ne igramo na nivou od jesenas, već sam pričao o razlozima, a i logično je da ne možete na istom nivou da igrate celu sezonu. To je prosto... ne znam nijednu ekipu koja to može da uradi.







Nema prostora za paniku, sve su ovo normalne stvar u procesu stvaranja tima i napredovanja, da imamo i stanke, nekad to bude ravna linija, bitno je da ne idemo unazad. To je ono što pokušavamo sada, da održimno stanje psihofizičko i atmosferu u ekipi, jer sam siguran da će ponovo doći vreme da idemo gore'', objašnjava Milošević.





Partizan opet nije postigao gol iz igre, što postaje hroničan problem u drugom delu sezone.







''Brine me, ali to je isto jedan od problema koje moramo da rešavamo u hodu. Početak sezone je bio težak, znali smo to, imamo i dosta kadrovskih problema i oni direktno utiču na te stvari. I jesenas smo pričali o neefikasnosti u odnosu na broj prilika koje smo stvarali.





Ja sam neki dan bio zadovoljan jer ne možemo uvek da budemo u situaciji da napravimo deset šansi i postignemo tri gola.





Iz mog trenerskog ugla, ja nisam i neću odustati od ofanzivne igre, bez obzira na kvalitet. Ako ćete se složiti, mi ne igramo nijedan korak iza onoga što smo igrali. Mi i dalje igramo ofanzivno, napadamo priotivnika na njegovoj polovini, naša poslednja linja je i dalje daleko ispred gola, na 50 metara.





Napadački fudbal je mnogo više rizičan od onog drugog. Mi smo svesni toga, ali nismo odustali. Neki su mi zamerili zamenu Šćekuić umesto Sume u derbiju, li smo prebacili Natha i nismo se vratili ni metar nazad. Opredeljenje u igri koje imamo, od njega nismo odstupili svesni da imamo problem.

-





Imaćemo problem jer protivnici nas skeniraju, moraćemo da nađemo neke nove mehanizme napadanja. Nema u fudbalu ono - vi ste nešto pripremili i to će zauvek da traje tri godine. Toga nema u fudbalu. Jesenas je bilo dobro, sad smo i mi skenirani, imamo motivisane rivale koji žele da pariraju takvom Partizanu. Moramo sada da nađemo neke nove stvari. Trenutno nismo u najboljoj situaciji zbog kadrovskih problema, ali ako smo pametni, iz svega toga treba da izađemo jači.







Blizu smo fizički onoga što smo jesenas igrali, to je nešto i što smo očekivali'', ističe Milošević.





Priznao je da je forma letos bila bolje tempirana za početak sezone, ali je to svesno učinjeno i ponovo bi uradio isto kada su zimske pripreme u pitanju.







''Bolje je bila tempirana, ali svesno. To su bile utakmice koje su nam bile sudbinske za klub. Da, bolje smo se spremili za početak prvenstva i Lige Evrope, ušli smo svežiji u takmičenje, morali smo.







Pilot projekat je bio više letos, nego u Turskoj, gde je bio nastavak. Ne bih menjao ništa'', rekao je Milošević i poentirao:.







Mi u svakom drugom poluvremenu izgledamo bolje od protivnika, to je evidentan podatak da smo radili dobro. Neke druge stvari su TRENUTNI problem i sa tim TRENUTNIM problemima pokušavamo da izađemo na kraj'', zaključio je Milošević.