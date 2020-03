Savo nakon Večitog derbija postrojio igrače, dve velike zamerke, na udaru i Stojković!

Večiti derbi broj 162 nije opravdao očekivanja ne samo gledalaca, već i samih aktera utakmice u Ljutice Bogdana. Telegraf prenosi da je trener Partizana Savo Milošević imao dve velike zamerke svojim saigračima na treningu nakon derbija za Crvenom zvezdom.Prvi problem bio je zahtev Miloševića da igrači ne ulaze u raspravu sa sudijama, no igrači nisu mogli da ispoštuju to što je umnogome pomoglo da se minuti efektivne igre smanje.Druga stvar koju je strateg "crno-belih" zamerio svojim pulenima jeste ulazak u ritam Zvezde, pa su gostujući igrači često preskakali vezni rad i slali duge lopte ka Umaru Sadiku što nije stil igre na koji su nas navikli fudbaleri Partizana.Na kraju je ukoren je i kapiten Vladimir Stojković zbog detalja iz same završnice utakmice kada je iskusni čuvar mreže odlučio da izgubi koju sekundu u situacijama kada rezultat nije bio u korist Partizana.Priliku da se iskupe igrači beogradskog tima će imati u subotu od 20 časova kada na domaćem terenu dočekuju Radnički iz Niša.