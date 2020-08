Savo nahvalio Filipa i uporedio ga sa - Azarom! U čemu je to bolji od Belgijanca?

Poznato je svima da Partizan ima fantastičnog klinca po imenu Filip Stevanović, momka koji već sada vredi oko 20 miliona evra i koji bi mogao da bude "zlatna koka" crno-belih.



O njemu je govorio i Savo Milošević, trener Partizana, koji je istakao da je neverovatan kada se okrene licem ka golu.



"Kada se okrene licem prema vama, gotovi ste. Jeste, on je krilni igrač, ali njegova sposobnost da postiže golove je neverovatna. Njegov udarac desnom nogom je smrtonosan, ako mu dopustite da se namesti, 'ubiće vas' iz bilo koje pozicije", kaže Savo za ScoutedFootball.



Savo ga je sreo u klubu kada je stigao.



"Već je bio u klubu kada sam ja došao. imao je 16 godina i nešto malo više, tri meseca. Ali, kada igra fudbal, na terenu se to ne vidi. Njegova fudbalska inteligencija je vrlo visoka, a on igra zrelo. Eksplozivan je, brz, ima sjajnu tehniku, kombinuje neke stvari koje retko idu jedna sa drugom", kaže Milošević.



Naravno, dijamant mora da se brusi, to je i sada slučaj sa Stevanovićem.



"Napravili smo ogroman napredak. doveli smo jednog od najboljih fitnes trenera u Evropi, Marka Stojanovića. Stevanović želi da igra u seniorskom fudbalu i njegovi mišići moraju da budu spremni za to. Još je dečak, ali se za godinu dana sjajno fizički razvijao", rekao je Milošević.



Kada bi morao da ga poredi sa nekim igračem, onda je to član Reala iz Madrida.



"Možda Eden Azar, ako bih morao da biram. Slične su visine, težine, tehnike, imaju neke slične kvalitete. Razlika je u tome što je Azar jači, a Filip više 'gol igrač', direktan je", kaže Milošević.



Stevanović uskoro puni 18 godina, a već je standardni prvotimac Partizana.