Savo Milošević i javno upozorio svoje igrače: "Nema nedodirljivih!"

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da njegovu ekipu čeka teško gostovanje u Surdulici, da crno-beli moraju da budu koncentrisani svih 90 minuta i istakao da ove sezone u timu neće biti "nedodirljivih".



"Čeka nas teška utakmica. Očigledno da na gostovanjima imamo veliki problem kada je u pitanju naša igra. Imali smo celu nedelju da neke stvari ispravljamo, da neke stvari preciziramo...", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.



"Dobra vest je da su svi spremni za sutrašnju utakmicu, sa malom rezervom kada je u pitanju Lazar Marković. On će putovati sa ekipom i videćemo da li ćemo ga koristiti, ali blizu je povratka na teren", dodao je on.



Fudbaleri Partizana gostovaće sutra Radniku u Surdulici, u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.



Partizan posle tri kola na svom kontu ima šest bodova, a Radnik tri.



"Oni su iznenadjujuće dobro startovali protiv Voždovca, onda su izgubili dve utakmice u kojima su imali dobar rezultat do pred kraj. I to govori u prilog tome da nas čeka protivnik koji je u stanju da napravi problem bilo kome", rekao je Milošević.



"Mi jesmo dobijali utakmice u Surdulici, ali nikada nije bilo lako. Ako ne budemo imali pristup, voljni momenat kao na prošloj utakmici protiv Javora, imaćemo opet problem... Probaćemo sve slabosti koje ima Radnik da iskoristimo sutra", dodao je trener Partizana.









Milošević je naveo da u Javoru ima više igrača koji mogu biti opasni po njegov tim.



"Jako je bitno kako ćemo se mi adaptirati i da li ćemo biti u stanju da 90 minuta držimo koncentraciju. Mislim da će dosta više stvari zavisiti od nas, ali očigledno da na gostujućim terenima, protiv ekipa koje se brane u niskoj zoni, imamo i dalje problem da rešimo utakmice na vreme i da ne ulazimo u problem", rekao je Milošević.



On je istakao da se prošle sezone tim Partizana manje-više znao unapred, ali da to neće biti slučaj i ove sezone.



"Prošle godine se sastav Partizana manje-više znao unapred. To je, s jedne strane, bilo dobro, a s druge nam je napravilo problem jer su neki osetili da su nedodirljivi u timu. Ove godine moramo jasno da pokažemo da nema nedodirljivih i da će igrati oni koji su spremni da izvršavaju sve zahteve i koji će igrati maksimalno", rekao je Milošević.



Upitan da li očekuje da će Sejduba Suma nastaviti niz pogodaka u Surdulici, Milošević je naveo da nema ništa protiv da ponovo postigne gol, "taman to bilo i glavom".



"Nebitno je ko će postići gol. Evidentno je da nam stranci donose dosta kada je u pitanju ofanziva. To smo znali i od prošle godine, evo to se nastavlja i sada. Na kraju krajeva zato smo ih i doveli - da prave razliku", rekao je Milošević.



Utakmica se igra sutra u Surdulici od 19.00.