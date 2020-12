Savićevića razbesneo Terzićev poziv!

Sukob Zvezdana Terzića i Dejana Savićevića traje još od one famozne utakmice između reprezentacija Crne Gore i tzv. Kosova, kada su u poslednjem trenutku selektor Ljubiša Tumbaković i reprezentativci Mirko Ivanić i Filip Stojković odlučili da ne učestvuju u tom duelu.





Dejan Savićević je potom optužio Terzića da stoji iza svega, usledile su međusobne optužbe, Terzić je potom sumnjao da je Savićević lobirao da ga ne puste u Crnu Goru, ali kada je Zvezda izvukla Milan u najnovijem žrebu za 1/16 finala Lige Evrope, Terzić je javno uputio poziv Savićeviću da dođe na ovu utakmicu, kao proslavljeni fudbaler ova dva kluba.





Ali, umsto pomirenja, ovo je samo još više razbesnelo Savićevića.







''Mislio sam da nećemo pričati na tu temu. Kada vas zove neko ko svašta priča o vama i ko širi laži o vama na svakom koraku - to može samo neko ko ništa ne valja.







Kao prvo - zamolio bih ga ovim putem me više ne spominje, jer postoje neki ljudi, među kojima je i on, s kojima se nikad neću pomiriti. On to treba da zna - ima svoj život, ja imam svoj, i on je posljednji čovek u Srbiji koji treba da me zove na utakmicu" istakao je Savićević za ''Arenu'', a prenose '' istakao je Savićević za ''Arenu'', a prenose '' Vijesti ''.

On nema ništa protiv da ga na utakmicu pozove predsednik kluba Svetozar Mijailović, ili sportski direktor Mitar Mrkela, ali Terzićev poziv izgleda doživljava kao provokaciju.



"Ja sam rekao za njega ono što drugi nisu smeli - da je nikakav čovek. Zna šta je uradio i opet me zove. Pa ja bih bio 100 puta gori od njega da se pomirim s njim. Jer, ako te neko jednom povredi, povrediće te i drugi put.



Nema potrebe da vam se putevi ukrštaju da bi vas još jednom 'uradili' ili 'odradili'. Neko može da te pređe jednom, a ako te pređe drugi put - onda si budala. Eto, to je neki moj moto, i on to zna. I opet zove. To je dokaz o njemu kakav je", kazao je Savićević.