Sanogo oduševljen Zvezdinom decom

Fudbaler Crvene zvezde Seku Sanogo rekao je danas da su odlični rezultati sa početka sezone motiv više u nastavku.







"Sjajni rezultati su iza nas i to nam je motiv više u nastavku sezone. U Srbiji smo ubedljivo na prvom mestu, a u Ligi Evropa na pravom putu da ostvarimo cilj. U ponedeljak nas očekuje i duel u Kupu Srbije, a verujem i da ćemo na trećem frontu nizati uspešne rezultate. Deluje stvarno sjajno podatak da smo do sada postigli veliki broj golova što dovoljno govori o našem stilu igre koji se navijačima, po reakcijama, izuzetno dopao", rekao je Sanogo za sajt kluba.



Sanogo je naveo da je prezadovoljan time što njegova ekipa napreduje.



"Moram da priznam da vremenom napredujemo i da smo veoma uigrani. Ceo kolektiv je veoma kvalitetan, koji još može da radi i bude još bolji. Istakao bih da sam, kao jedan od iskusnijih, prezadovoljan igrama mladih fudbalera koji uz nas starije stiču iskustvo kako bi bili sigurni nosioci igre u budućnosti, a čvrstvo verujem da će u tome i uspeti. Treba da nastave da rade, iako ponekad greše ali to je normalno kada imate mlade talentovane fudbalere i verujem da Zvezda ima sigurnu budućnost", kazao je Sanogo.



On je dodao da mu nedostaju navijači, uz reči da se uverio kakvu atmosferu prave i da je sve drugačije sa njima na tribinama.