Sanogo došao i odmah zapretio Partizanu!

Novi fudbaler Crvene zvezde Seku Sanogo rekao je danas da je veoma zadovoljan što je došao u taj klub i da jedva čeka "večiti" derbi sa Partizanom, protiv koga je više puta igrao i uvek pobedjivao.







"Veoma sam zadovoljan što sam ovde, srećan sam što ću imati priliku da doprinesem ekipi. Nadam se da ćemo uraditi mnogo lepih stvari, a pre svega da pobedimo na derbiju, pošto je to ovde najvažnije. Imao sam prilike da više puta igram protiv Partizana i pobedio sam svaki put. Nadam se da će se tako i nastaviti u Zvezdi", rekao je Sanogo na predstavljanju u Beogradu.



Dodao je da ne voli da govori o sebi i da će navijači imati priliku da ga upoznaju u predstojećem periodu.



Sanogo će u Zvezdi igrati na pozajmici iz Al Itihada, a prethodno je nastupao za švajcarske klubove Tun, Lozanu i Jang Bojs.



Vezni igrač iz Obale Slonovače je naveo da nema problema sa pritiskom.



"Pritisak uvek postoji kada ste fudbaler, uvek se trudite da radite bolje nego juče i često zaboravite šta ste prethodno radili. Pritisak je pozitivan i on vas tera da budete bolji", kazao je Sanogo.



Nosiće dres sa brojem 35, kao nekad Segundo Kastiljo, što su mu novinari sugerisali na zvaničnom predstavljanju.



"Nadam se da ću igrati na istom nivou kao on, ako ne i bolje", istakao je Seku Sanogo.



On nije mnogo igrao u poslednje vreme, a istakao je da to neće uticati na njega.



"Neće to mnogo uticati na mene. Doći ću u dobru formu, u to će mi pomoći trener i tim. Vidim da je prvenstvo na visokom nivou, a to me motiviše da se što bolje spremam", rekao je Sanogo.



Naveo je da je tokom karijere upoznao brojne srpske igrače poput, Milana Vilotića i Miralema Sulejmanija, koji su ga uputili o Beogradu i Srbiji, ali da će se truditi da sam nauči o tome u budućnosti.



Seku Sanogo je prvo pojačanje Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku.