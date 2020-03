Sanjao da igra za Partizan, a onda mu rekao NE!

Partizan je mogao da dobije pojačanje iz Arsenala iz Tule svojevremeno kada je Marko Nikolić želeo Mladena Kašćelana.



Bio je to prvi mandat Nikolića u redovima Partizana.



Ipak, do saradnje nije došlo, jer Kašćelan nije želeo da ostavi Arsenal iz Tule.



"Postojala je mogućnost da potpišem za Partizan. Dobio sam poziv od prijatelja iz Srbije i ponudli su mi mogućnost da dođem u Partizan. Čak sam išao i na pregovore, jer je to moj omiljeni klub. Igrao sam već tada za Arsenal i uprava me je zamolila da ostanem, čak su mi ponudili i kapitensku traku. Nisam smeo da ih ostavim na cedilu i razočaram, zato sam odlučio da ostanem u Tuli", rekao je Kašćelan u razgovoru za ruske medije.



Kašćelan danas ima 37 godina, a danas nastupa za Baltiku iz Kalinjingrada.