Saničanin: "Konstantnost u igri recept za pobedu protiv Voždovca"

"Biće sigurno teška utakmica. Voždovac je dobra ekipa, a na 'krovu' nikada nije lako igrati. Tamo je veštački teren, što više odgovara njima koji tu svaki dan treniraju. Medjutim, daćemo sve od sebe da pružimo dobru partiju i osvojimo tri boda, a to možemo uspeti samo ako sve vreme budemo na konstantnom nivou i izbegnemo bilo kakve padove u našoj igri", rekao je Saničanin, prenosi klub.



U trećem kolu Super lige Srbije, fudbaleri Vojvodine sutra gostuju ekipi Voždovca u Beogradu.



Vojvodina u taj meč ulazi posle dva remija, a u prošlom kolu protiv Čukaričkog je bila na ivici poraza, ali je uspela da se vrati.



"Prvo poluvreme protiv Čukaričkog je pripalo njima, a drugo nama. U jednom trenutku smo gubili 2:0, ali smo uspeli da se vratimo i to samo pokazuje koliko jak karakter imamo. Mislim da smo mentalno mnogo jaki kao ekipa i zato, bez obzira na dva uvodna remija, verujem da možemo da ostvarimo značajan uspeh ove sezone", rekao je Saničanin.



Posle meča protiv Čukaričkog, trener Nenad Lalatović je izjavio da je ekipa prilično potrošena posle duge, ali uspešne prošle sezone.



"Imali smo zaista kratku pauzu do početka priprema za ovu sezonu, a i same pripreme nisu bile kvalitetne kao inače. Medjutim, ubedjen sam da ćemo, kako vreme bude odmicalo, biti sve bolji i bolji, te da ćemo to pokazivati u svakoj narednoj utakmici", rekao je Saničanin.



Utakmica između Voždovca i Vojvodine igra se sutra od 20.30 časova na krovu tržnog centra "Stadion" u Beogradu.