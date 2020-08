Saigrači poručili Filipu Stevanoviću: "Welcome to Surdulica"

Govori se danas dosta o potencijalnom transferu mladog Filipa Stevanovića koji je navodno na meti Mančester junajteda.



Navodno je dogovoren transfer, a mladi Stevanović je objavio na svom Instagram nalogu fotografiju sa stadiona "Old traford".



Mnogi navijači Mančester junajteda, kao i mnogi mediji su ga već dočekali, bilo je mnogo komentara u kom su mu poželeli dobrodošlicu.



Ipak, bilo je i onih koji su mu poželeli dobrodošlicu u Surdulicu, prvi među njima Bojan Matić, napadač crno-belih.



"Welcome to Surdulica", napisao mu je Matić, a kasnije je to učinio i Rajko Brežančić.



Malo šale pred bitnu utakmicu crno-belih nije na odmet...