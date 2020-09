Sadikovi utisci posle promene trenera, važna ''Lolina'' uloga, šta je Stanoje rekao omladincima posle pobede u derbiju?

Fudbaleri Partizana polako se navikavaju na rad novog trenera Aleksandra Stanojevića, ali to ne važi za Milana ''Lolu'' Smiljanića, koji je već davno upoznat sa zahtevima novog šefa struke.







''Ja sam bio kod njega te 2010. godine, to je bila jedna od najuspešnijih godina u istoriji Partizana. To poštovanje koje traži od igrača, to i dalje ima, pokazaćemo i svim igračima na treninzima da ono što on traži, mora da se ispoštuje. Vidi se i neki 'apgrejd' kod njega koji je uveo, prija nam rad. Radili smo 3-4 dana stvarno jako, juče nam je dao slobodno popodne. Želimo da sve što traži od nas, na terenu to i primenimo. Najbitnija je Evropa u ovom momentu'', istakao je Smiljanić za klupsku televiziju.



Najbolji strelac Partizana Umar Sadik uverava da će ekipa dati maksimum na terenu i da se nikada neće odustati od titule.



''Osećaju se dobre vibracije, možete da vidite da su svi momci spremni, trudimo se da damo sve od sebe za novog trenera i da ćemo startovati pobedom narednog vikenda.



Možda je rano da se priča o tituli. Ima još dosta utakmica da se igra. Nadam se, mi ćemo se boriti, nikad nećemo odustajati. Daćemo sve za novog trenera, kao i za prethodnog koji je otišao. Sve se dešava sa razlogom, idemo dalje'', poručio je Sadik.



Partizanovi omladinci juče su kao gosti savladali Crvenu zvezdu u osmom kolu Omladinske lige Srbije, a u glavnim ulogama bili su strelci Nikola Štulić i Nemanja Jović, koji su se već danas priključili prvotimcima.



''Bila je jako dobra utakmica, jak ritam, ali uspeli smo da pobedimo i uzmemo tri boda sa 'Marakane što je najslađe igračima Partizana. Prišli smo im na dva boda i nadam se da ćemo ih i prestići i osvojiti titulu.



Znače nam utakmice u omladinskom pogonu kada ovde nismo u kombinaciji. Pogotovo derbi, to se ne može meriti sa treningom'', objašnjava Štulić.





Jović je otkrio i šta im je posle meča rekao trener Stanojević.





''Čestitao nam je, rekao nam je da se tako igra za ovaj grb, da moramo da znamo čiji grb nosimo'', istakao je Jović.



Zanimljivo, Milan Smiljanić im je bio velika podrška tokom jučerašnjeg meča.



''Stvarno volim i Štulića i Jovića, sva ova deca su i fina i kulturna, zna se da kad si u Partizanu da si najbolji u Srbiji. Znam da im znači i zato sam i bio da ih bodrim. Na svakom treningu im pričam da moraju da rade, Staniojević je savršen za mlade igrače. Naše igrače iz omladinske škole i najviše cenim kao igrače. Nadam se da će novi trener da ih 'namesti' kao što je nekada nas'', zaključio je Smiljanić.



