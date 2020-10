Sadik sinoć promašivao loptu, propuštao šanse, ali čak i to je ispalo dobro za Partizan!

Posle očajnog starta Almerije u novoj sezoni španske Segunde, delovalo je da će Partizan teško do dodatne zarade (još tri do četiri miliona evra) od transfera Umara Sadika, imajući u vidu da je uslov da se njegov novi klub plasira u Primeru.





Ali, posle tri uzastopna poraza, Almerija je počela da pobeđuje. Sinoć je gostovala ekipi Kasteljona i trijumfovala rezultatom 2:1 u utakmici devetog kola Segunde.





Umar Sadik je i ovoga puta bio u startnoj postavi Almerije i učestvovao je kod oba gola, iako se nije proslavio u tim situacijama.





Gosti su poveli u finišu prvog poluvremena, u 43. minutu, kada je posle centaršuta sa leve strane, Sadik umesto levom, pokušao desnom nogom, taj pokušaj je izblokiran, ali je na odbijenu loptu natrčao kapiten Korpas i loptu poslao pod prečku.





Tek što je počelo drugo poluvreme, Almerija je duplirala prednost. Bila je to brza akcija gostiju, Korpas je na ivici kaznenog prostora poslao loptu sa desne strane za Sadika, kome je u pokušaju da šutira lopta prošla kroz noge, ali je sve to pratio Fran Viljalba koji je iza Sadikovih leđa došao do lopte i poslao je u mrežu.





Kastilja je u 61. minutu golom Fernandesa smanjila na 2:1, ali više od toga nije mogla u ovom meču.





OVDE. Sve golove možete da pogledate





Almerija se ovom pobedom popela na trinaesto mesto na tabeli sa 10 osvojenih bodova, što je samo tri manje u odnosu na šestoplasirani Rajo Valjekano koji je u plej-of zoni i koji ima i utakmicu više.





Dakle, ima Partizan čemu da se nada od Almerije i Sadika, ali i od Nikole Maraša koji je takođe sinoć bio starter, kao i Radosava Petrovića koji je priliku da zaigra dobio od 66. minuta.



