Sadik protiv Pavkova, Boaćija i Tomanea - Šta kažu brojke?

Od kada je nastavljena sezona pre nepunih mesec dana, upadljivo je da su Zvezdine golove u poslednjih nekoliko mečeva češće postizali štoperi od napadača.





Tako je bilo i juče u Senti, gde je u porazu od TSC-a jedini gol za Zvezdu postigao štoper Nemanja Milunović.





Oni od kojih se to očekuje su zatajili, mada Milan Pavkov nije ni bio u protokolu za dve poslednje utakmice koje je Zvezda izgubila, od Partizana i TSC-a. Tomane je sada u prvom planu, ali Portugalac to nije iskoristio da popravi svoju statistiku u finišu sezone, dok je Boaći bio starter u derbiju, pa je propustio duel sa TSC-om.





Sam finiš je sezone, ostalo je još jedno prvenstveno kolo, pa je prilika da pogledamo ukupan golgeterski učinak trojice Zvezdinih najisturenijih igrača.







Milan Pavkov - 28 utakmica, 9 golova, 3 asistencije



U Superligi sedam golova i tri asistencije, dva gola u kvalifikacijama za Ligu šampiona.





Ugovor do januara 2023.



Ričmond Boaći - 25 utakmica, 6 golova, dve asistencije. Jedan gol u Superligi, tri u kvalifikacijamka za Ligu šampiona, jedan u Ligi šampiona, jedan u Kupu Srbije.



Ugovor do decembra 2020.



Tomane - 25 utakmica, 6 golova, četiri asistencije Pet golova u Superligi i četiri asistencije, jedan gol u Kupu Srbije.



Ugovor do juna 2022.

-





Za to vreme, Partizanov napadač Umar Sadik je ove sezone bio mnogo efikasniji, doduše uz veći broj odigranih utakmica. Ovako izgleda njegova statistika od početka sezone:







Umar Sadik - 38 utakmica, 17 golova 16 asistencija / 12 golova i 13 asistencija u SL, 4+2 u Ligi Evrope, jedan gol u kvalifikacijama za Ligu Evrope.



Ugovor do decembra 2022.





Dakle, ako saberemo golove i asistencije Boaćija, Pavkova i Tomanea za Zvezdu, dolazimo do ukupnog zbira od 21 gola i devet asistencija, što znači da su njih trojica direktno zaslužni za 30 Zvezdinih golova ove sezone.





Na drugoj strani, Umar Sadik je Partizanu od početka sezone doneo 33 gola, što kao strelac, što kao asistent (17+16).





Zbog toga je potpuno jasno da će u Zvezdi ovog leta dosta raditi na angažovanju novog golgetera, mnogo ubojitijeg u odnosu na ovosezonske špiceve.

-