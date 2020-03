Sadik priznao u domovini, evo zašto mu je "pucala glava" u Partizanu! Da li je to razlog slabijih igara?

Umar Sadik nikako da pogodi u drugom delu sezone.



Crno-beli su ga ostavili u svojim redovima smatrajući da će napredovati dodatno i da će mu cena rasti, ali Nigerijac ima problema sa postizanjem golova i nije postigao niti jedan od kraja prvog dela sezone. Nije to učinio ni u derbiju, iako je imao jednu dobru priliku koju nije iskoristio.



O razlozima slabijih partija bi moglo da se diskutuje, a jedan od razloga svakako jesu i ponude drugih klubova koje je imao tokom zime.



To je priznao i za nigerijski portal.



"Igram dobro u Srbiji zato što uživam na terenu. Tačno je da mi je tokom januara glava pucala od misli da li da odem ili ne, ali sam prelomio da ostanem u Partizanu, da nastavim da se razvijam i napredujem u Srbiji. Partizan me je ovde vratio u život", rekao je Umar Sadik za portal Mega Sports Arena iz Nigerije.



Sadik ima 16 golova u ovoj sezoni, dodao je i 13 asistencija.