Sadik potpisao, ali ono pravo tek treba da usledi!

Čas je tema Filip Stevanović , časi uloga Rome u celoj priči, a u razgovoru za '' Telegraf '' potpredsednik Partizanapotvrdio je da se predstavnici kluba već nalaze u Italiji na pregovorima, ali je tom prilikom otkrio i još jednu konkretnu informaciju u vezi Sadika.





''Igrač već ima potpisan ugovor sa Partizanom za naredne tri godine, ovo je ekskluzivna informacija. Faktički, on može da odbije Romu. Dakle, njemu Roma ne može da ponudi neke bolje uslove, a on da odbije Partizan. Plata, pod novim ugovorom sa Partizanom, biće ista kao i do sada'', objasnio je Vuletić.





Ono od čega ovih dana najviše strepe u Partizanu jeste i to kakve probleme bi Roma eventualno mogla da napravi crno-belima, ukoliko i sama ''namiriše'' veliku zaradu od Sadikovog narednog transfera. Podsetimo, Partizan najpre treba da otkupi Sadikov ugovor od Rome za 1.6 miliona evra i nije sporno da će to učiniti, samo je pitanje vremena, da li sada ili na leto.







''Možda baš zato ovoliko i traju pregovori. Govorim o hipotetičkim slučajevima. Moramo sve da uzmemo u obzir, jer bi Roma mogla da ima nepredvidivo ponašanje. Zamislimo da 3. juna Partizan izrazi želju za otkupom i da Roma to ne prihvati. Ona krši ugovor. Ima ponudu nekog kluba od 10, 12, 15, 18 miliona evra, dakle značajno veću od ove naše klauzule.







U tom slučaju Roma može da kaže sebi: rizikovaćemo sudski spor, izgubićemo ga, Partizan će dobiti 1.600.000, iznos otkupne klauzule, zaradili smo 12 miliona izgubili manje od dva.







Ponavljam, to može da se desi, to bi bilo deliktno ponašanje. Zašto mi ne bismo tražili 20 miliona? Zato što ponuda nije stigla zvanično u Partizan'', dodao je Vuletić.





Partizan se letos prilično ''opekao'' u pregovorima sa Rimljanima, ali ne sa Romom, već sa Lacijom oko transfera Strahinje Pavlovića koji na kraju nije realizovan, uz nekorektno ponašanje ''Nebesko plavih'' koji su tvrdili da Pavlović navodno ima zdravstvenih problema.





Oprez i u ovom slučaju nije na odmet, iako iz Rome za sada ne stižu bilo kakvi signali da bi problema moglo da bude.