Sadik NIJE HTEO iz Beograda!

Jasno je bilo da će jedan od dvojice "zlatnih koka" Partizana otići ovog prelaznog roka nakon ispadanja tima iz Evrope.



Ispostavilo se da će to biti Sadik, Nigerijac je završio u Almeriji, igraće špansku Segundu, a Partizan je dobio samo 5 miliona evra, iako je u medijima kružila suma od preko 10 miliona evra.



Ono što treba napomenuti jeste i to da će crno-beli dobiti 4 miliona evra u slučaju ulaska Almerije u elitu.



"Žurnal" je danas pisao o tome da Umar Sadik nije želeo da napusti Partizan, ali da mu je to nametnuto, što se moglo i zaključiti iz njegove poruke na Instagramu.



"Bez reči, ali hvala i puno ljubavi za ovaj veliki klub, za Partizan. Došlo je vreme za odlazak, ali je to bilo teško. Otkako sam došao u Beograd postao sam fan, sada odlazim kao navijač i uvek ću biti fan", rekao je Umar Sadik.







Očigledno da je očekivao bolji klub...